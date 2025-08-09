Trump despide a Billy Long como director del IRS tras dos meses de su confirmación

El presidente Donald Trump removió de su cargo a Billy Long como comisionado del Servicio de Impuestos Internos (IRS) tan solo dos meses después de haber sido confirmado en el puesto, informaron fuentes cercanas con el asunto.

El mandatario republicano ya seleccionó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para que se desempeñe como jefe interino del IRS mientras el gobierno busca un reemplazo permanente, de acuerdo con dos funcionarios de la Casa Blanca.

Se estima que Trump nomine a Long, excongresista republicano, para un puesto de embajador, explicaron a CNN tres fuentes cercano. Long publicó en la red social X que estaba “emocionado de asumir mi nuevo cargo como embajador en Islandia”. No mencionó su salida del IRS.

“It is a honor to serve my friend President Trump and I am excited to take on my new role as the ambassador to Iceland. I am thrilled to answer his call to service and deeply committed to advancing his bold agenda. Exciting times ahead!” – Billy Long — Billy Long (@auctnr1) August 8, 2025

El IRS ha enfrentado un periodo inusualmente turbulento en el segundo gobierno de Trump, con varios líderes diferentes.

Long fue una elección poco convencional para encabezar el IRS, dado su limitado experiencia fiscal, sus relaciones con un crédito fiscal plagado de fraudes y su respaldo previo a la abolición de la agencia. No obstante, en las últimas semanas no ha habido ninguna señalar pública de que el futuro de uno de los hombres leales a Trump en el IRS estuviera en riesgo.

Conocido por ser sociable y amigable, Long de vez en cuando enviaba correos electrónicos a todos los empleados del IRS para darles a conocer que podían salir temprano el viernes, informó una fuente cerca. Envió estos correos el jueves, con el asunto. Ya casi es viernes”, dice una copia del mensaje obtenida por CNN.

En la carta dirigida a toda la compañía, compartió lecciones de uno de sus compañeros de fraternidad, quien, de acuerdo con él, dirige la empresa matriz de Pizza Hut y Taco Bell, y habló sobre “construir una nueva cultura en el IRS”.

“Como es jueves, antes de otro viernes, por favor, aprovecha la salida 70 minutos antes mañana”, escribió Long. “Así estarás bien descansado para mi 70.º cumpleaños el lunes”. Firmó el mensaje: “Llámame Billy”.

Con la partida de Long y Bessent retomando el puesto de comisionado interino, siete personas distintas han dirigido la asediada agencia desde que Trump ganara las elecciones de noviembre pasado.

Un informe del inspector general, en el mes de julio, indica que nunca ante se había visto una rotación tan rápida de comisionados en la historia del IRS. Además, ha causado un gran revuelo entre los trabajadores: la agencia perdió el 25% de su plantilla en el gobierno de Trump en medio de los recortes gubernamentales y adquisiciones masivas.

En este sentido, Danny Werfel, nombrado por el expresidente demócrata Joe Biden y confirmado por el Senado, renunció una vez Trump asumió el cargo, pese a que su mandato legal de cinco años aún no había expirado.

Werfel fue sustituido por Doug O’Donnell, un funcionario de carrera que se jubiló repentinamente en el mes de febrero tras discrepancias políticas con los elegidos por el presidente republicano.

Luego, llegó Melanie Krause, otra funcionaria de carrera, quien renunció en el mes de abril luego de que los aliados de Trump impulsaran un acuerdo para compartir datos confidenciales de los contribuyentes con las agencias de inmigración.

Entonces, el mandatario anunció que el siguiente comisionado interino sería Gary Shapley, un agente de carrera del IRS conocido por haber denunciado de manera pública que el Departamento de Justicia (DOJ) fue indulgente con Hunter Biden al investigar sus impuestos. No obstante, Bessent se opuso al nombramiento de Shapley, y este último fue destituido a los pocos días.

Uno de los aliados de Bessent, fue el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, asumió el cargo de comisionado interino antes de que el Senado de mayoría republicana confirmara a Long en junio.

