Invierno 2025-2026 en Nueva York: frío intenso, nevadas anticipadas y tormentas, según el Farmers’ Almanac

El invierno 2025-2026 promete ser largo, frío y con nieve abundante en el estado y la ciudad de Nueva York, según la edición número 209 del Farmers’ Almanac, publicada recientemente.

El pronóstico, que cada año consultan tanto agricultores como curiosos del clima, anticipa que “la Gran Manzana” y buena parte del noreste vivirán un regreso a los inviernos “de antes”, con bajas temperaturas persistentes y repetidas tormentas.

Aunque no se espera que la temporada sea tan extrema como la del año pasado (que rompió récords en varias ciudades), el almanaque advierte que la combinación de frío polar y precipitaciones invernales marcará el día a día de los neoyorkinos. La publicación resume su visión con el lema “Chill, Snow, Repeat” (“frío, nieve, repetir”).

“La mayor parte del país verá un invierno frío o muy frío, casi como volver a un invierno de los de antes”, dijo Sandi Duncan, editora del Farmers’ Almanac, a USA Today.

Nevadas desde antes de Navidad en el estado de Nueva York

El pronóstico para el noreste, y en especial para el estado de Nueva York, es contundente: las temperaturas frías podrían llegar incluso antes del inicio oficial del invierno, que comienza el 21 de diciembre. La editora del almanaque anticipó la posibilidad de nevadas en noviembre, e incluso, a inicios de diciembre.

Para la ciudad de Nueva York, el informe prevé varios episodios de nieve a lo largo del invierno, incluyendo tormentas significativas que podrían afectar la movilidad, el transporte público y las operaciones aéreas en aeropuertos como JFK, LaGuardia y Newark.

En el norte del estado, regiones como los Adirondacks, el Valle del Hudson y el área de Buffalo podrían experimentar acumulaciones de nieve considerables, con temperaturas que se mantendrán bajo cero durante largos periodos.

Según el Farmers’ Almanac, se vivirá un frío intenso en todo el estado; sin embargo, las nevadas fuertes serán fuera de la ciudad. (Foto: Amy Sussman/Invision for History/AP )

Fechas clave para el invierno neoyorkino

El Farmers’ Almanac destaca 2 ventanas de atención especial:

* 8 al 15 de enero: una “ola fría” intensa, con probabilidades de nevadas en la ciudad y tormentas más fuertes en el norte del estado.

* Finales de enero y segunda semana de febrero: alta probabilidad de nieve abundante, especialmente en Nueva Jersey, Pensilvania y el norte del estado de Nueva York, con posibilidad de que parte de esa nieve llegue a NYC.

La publicación, incluso, contempla la posibilidad de una Navidad blanca en el norte del estado y zonas cercanas a los Grandes Lagos, aunque para la ciudad de Nueva York sería menos probable.

Cómo afectará el invierno 2025 al día a día en Nueva York

En la ciudad, un invierno como el que describe el almanaque significa más días con sensación térmica bajo cero, calles y aceras resbaladizas, y un aumento en la demanda de calefacción. El Departamento de Saneamiento de Nueva York podría activar de forma recurrente su plan de retiro de nieve, mientras que el MTA podría enfrentar interrupciones en el metro y los autobuses.

En el norte del estado, las tormentas podrían provocar cierres temporales de escuelas y carreteras, así como impactos en la industria turística de esquí y actividades invernales, que si bien podrían beneficiarse de más nieve, también dependerán de condiciones seguras para los visitantes.

El Climate Prediction Center considera factible que este invierno esté influenciado por el fenómeno “La Niña”, lo que suele traer más frío y nieve al noreste, incluyendo Nueva York. Esto podría intensificar los eventos de tormentas y prolongar la temporada invernal hasta marzo o incluso abril.

El Farmers’ Almanac señala que su fórmula de predicción, basada en correlaciones entre eventos celestes y patrones meteorológicos, ha tenido aciertos en temporadas anteriores, como prever el invierno más suave en el sur en 2024-2025 y las olas de frío de enero.

Lo que dicen los meteorólogos

Si bien muchos expertos cuestionan la precisión del método del almanaque, lo cierto es que millones de personas siguen sus pronósticos año tras año. Duncan defiende la fórmula argumentando que está respaldada por más de 2 siglos de observaciones y ajustes.

Por ahora, los meteorólogos coinciden en que la tendencia para el noreste, incluyendo Nueva York, es un invierno más frío que el promedio, con múltiples eventos de nieve y un inicio temprano de las condiciones invernales.

Preparativos para la temporada

En Nueva York, la preparación es clave. Los residentes pueden anticiparse revisando sistemas de calefacción, asegurándose de que las ventanas estén bien selladas, y abasteciéndose de sal para aceras y entradas. Las autoridades locales también recomiendan tener listas linternas, baterías y provisiones en caso de cortes de energía.

Además, las empresas de transporte y logística suelen reforzar su personal y flota para enfrentar retrasos y cancelaciones provocados por el clima. Para los turistas que planean visitar la ciudad entre diciembre y febrero, será importante llevar ropa adecuada y prever que algunas atracciones al aire libre puedan verse limitadas por las condiciones.

Con un invierno que podría comenzar antes de lo habitual y extenderse más allá de marzo, el 2025-2026 se perfila como una temporada de contrastes: belleza invernal en parques y calles cubiertas de nieve, pero también desafíos en la movilidad y la vida diaria.

Para el estado y la ciudad de Nueva York, el mensaje del Farmers’ Almanac es claro: el frío y la nieve serán protagonistas, y la mejor estrategia será estar preparados para repetir el ciclo de “frío, nieve y más frío” varias veces durante la temporada.

Sigue leyendo:

* Nueva ola de calor en Nueva York: habrá temperaturas de hasta 100°F

* 15 señales naturales que podrían anunciar un invierno extremo, según el Farmers’ Almanac

* Expertos revelan la temperatura ideal que se debe tener en casa en invierno