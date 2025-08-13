Jimmy Kimmel obtiene ciudadanía italiana en rechazo al gobierno de Trump

El conductor y humorista, Jimmy Kimmel, acaba de anunciar que obtuvo la ciudadanía italiana, algo que muchos están interpretando como un plan de escape en caso de que la política estadounidense del presidente Donald Trump se ponga insostenible.

En una conversación para ‘The Sarah Silverman Podcast’, Kimmel, de 57 años, afirmó que la realidad política con Trump “es mucho peor de lo que a él le gustaría” y calificó la situación como “simplemente increíble”.

“Sí, obtuve la ciudadanía italiana. Lo que está pasando es tan malo como pensaste que iba a ser. Siento que probablemente es incluso peor de lo que a él mismo le gustaría que fuera“, aseguró.

No es ningún secreto que Kimmel llevan años siendo un duro crítico de Trump y sus políticas. En sus monólogos, el presentador ha hecho comentarios de todo calibre sobre el presidente, a veces cosechando amenazas como respuesta. Hace poco incluso bromeó con la idea de que podrían cancelar su programa, justo después de la salida de Stephen Colbert de ‘The Late Show’.

Aun así, durante su entrevista el comediante dejó claro que la puerta siempre está abierta para quienes quieran “cambiar de bando” y admitir que se equivocaron políticamente. Reconoció que es raro y difícil admitir un error, pero aseguró que todos serían bienvenidos.

Jimmy Kimmel no es el único que reaccionó ante la reelección de Trump, pues celebridades como Rosie O’Donnell y Ellen DeGeneres optaron por mudarse fuera del país.

O’Donnell se estableció en Irlanda y ha sido muy crítica con la administración Trump, afirmando que no regresará hasta que “rinda cuentas por sus crímenes”. Ellen DeGeneres, por su parte, aseguró que el motivo de mudanza al Reino Unido tenía que ver con el ascenso de Trump al poder.

