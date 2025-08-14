IRS confirma cheques de estímulo de $1,390 para ciertas personas elegibles

Millones de contribuyentes en Estados Unidos podrían recibir un cheque de estímulo por $1,390, según confirmó el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Esta ayuda económica está dirigida a hogares de ingresos bajos y medios, con el objetivo de aliviar el impacto del alto costo de vida.

A pesar de los rumores que circularon en agosto sobre un posible pago de $2,000, el IRS negó que exista un plan para emitir esa cantidad.

En cambio, la agencia reafirmó que el monto de $1,390 sí está contemplado y se encuentra en proceso para ser entregado a quienes cumplan con los requisitos de elegibilidad, similares a los de anteriores programas de estímulo:

–ingresos de hasta $75,000 anuales para contribuyentes individuales

–$150,000 para parejas casadas y $112,500 para jefes de familia.

Este pago no está sujeto a impuestos y no afectará beneficios como Medicaid, SNAP, Seguridad Social, Asuntos de Veteranos o Jubilación Ferroviaria.

El propósito es ayudar a cubrir gastos esenciales como renta, alimentos y atención médica, en un contexto de persistentes precios elevados.

Aunque ni el IRS ni el Tesoro respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios adicionales, la confirmación del monto llega en medio de propuestas económicas impulsadas por el presidente Donald Trump.

A inicios de año, presentó un plan denominado “DOGE Dividend” que buscaba devolver a los ciudadanos el 20% de los ahorros generados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Sin embargo, especialistas como Erica York, vicepresidenta de política fiscal federal en la Tax Foundation, advirtieron que esta medida podría reducir la efectividad de todo el esfuerzo.

Semanas después, Trump propuso enviar cheques de reembolso financiados con los ingresos obtenidos por aranceles, afirmando: “Estamos pensando en un pequeño reembolso”, al tiempo que subrayó la importancia de reducir la deuda nacional.

Posteriormente, el senador Josh Hawley presentó el proyecto de ley ‘American Worker Rebate Act’, que plantea entregar un mínimo de $600 por cada adulto y niño, con montos mayores si la recaudación arancelaria supera lo previsto.

