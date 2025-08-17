“Fue una mi…”: Neymar habla de la peor goleada sufrida con Santos

El delantero brasileño Neymar habló este domingo tras haber sufrido la peor goleada en toda su carrera, que vivió tras la derrota del Santos como local 6-0 ante el Vasco Da Gama por el campeonato Brasileirao.

Neymar fue parte del encuentro de este domingo, que también marcó la salida del técnico Cleber Xavier tras ser despedido por Santos con el resultado, y describió como “una vergüenza y una mierda” el partido antes de abandonar la cancha llorando y ocultando el rostro con la camiseta.

El delantero, que lucha por volver a ser convocado a la selección brasileña, nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia.

“Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza y es una mierda. Nunca había pasado por esto en mi vida“, afirmó el exjugador del Barcelona y del PSG a periodistas.

La imagen que resumió la humillación fue el abrazo que el técnico del Vasco da Gama, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, tuvo que dar al final del partido a un inconsolable Neymar.

Y muchos de los 53,000 asistentes al estadio Morumbis este domingo habían acudido al partido con la esperanza de ver una exhibición de Neymar, pero terminaron dándole la espalda a su equipo.

El 0-6 es la mayor goleada que el Vasco le ha propinado al Santos en 98 años de disputas entre ambos clubes y también es la mayor paliza sufrida por el equipo de Pelé como anfitrión en juegos por el Campeonato Brasileño. El Santos nunca había perdido por más de cuatro goles un partido de la Liga en casa.

La derrota de hoy dejó al Santos en el puesto decimoquinto de la clasificación, con 21 puntos y un partido a más, en la mira de los clubes que intentan de salir de entre los cuatro últimos, que son castigados con el descenso.

