Carlos Alcaraz y Emma Raducanu se despiden del millón de dólares en el dobles mixto del US Open

Carlos Alcaraz aterrizó este martes en Nueva York tras su victoria en el Masters 1.000 de Cincinnati. Lo hizo sin tiempo que perder, porque pocas horas después se estrenaba en el torneo de dobles mixtos del US Open.

Lo hacía junto a Emma Raducanu, formando una de las parejas más esperadas en el novedoso formato del Grand Slam neoyorquino.

La expectación era máxima en la pista Arthur Ashe para ver en acción a la campeona de 2021 y al campeón de 2022, pero el experimento no acabó de resultar.

La pareja hispano-británica se despidió a las primeras de cambio tras caer por 4-2, 4-2 ante la dupla formada por la estadounidense Jessica Pegula y el británico Jack Draper.

Carlos and Emma take the court!



They'll face Pegula and Draper in the next Round 1 match. pic.twitter.com/cnplveokzj — US Open Tennis (@usopen) August 19, 2025

Se despidieron en primera ronda

La pareja hispano-británica se despidió a las primeras de cambio tras caer por 4-2, 4-2 ante la dupla formada por la estadounidense Jessica Pegula y el británico Jack Draper.

Un break inicial sobre el servicio de un frío Alcaraz fue un lastre demasiado pesado y el primer set acabó cayendo del lado de los primeros cabezas de serie por 4-2.

El segundo set comenzó algo más equilibrado, pero una nueva rotura sobre el servicio del español en el tercer juego acabó condenando a la mediática pareja, que no perdió la sonrisa en ningún momento.

Pegula y Draper se jugarán el pase a semifinales con los rusos Mirra Andreeva y Daniil Medvedev, que se impusieron a los serbios Olga Danilovic y Novak Djokovic por 4-2 y 5-3.

Jack Draper hustles to seal it for the top seeds! pic.twitter.com/CVwU5kwWsJ — US Open Tennis (@usopen) August 19, 2025

Otras parejas que avanzaron

Quienes ya están en semifinales son Iga Swiatek y Casper Ruud, que derrotaron, primero a Madison Keys y Frances Tiafoe, y después a Cathy McNally y Lorenzo Musetti, por idéntico resultado (4-1, 4-2), mientras que por la parte baja del cuadro alcanzaron la penúltima ronda los vigentes campeones: Sara Errani y Andrea Vavassori.

La dupla italiana demostró su mayor compenetración para derrotar en octavos de final a Elena Rybakina y Taylor Fritz (4-2, 4-2), y en cuartos de final a Karolina Muchova y Andrey Rublev (4-1, 5-4(4)).

El nuevo formato del dobles mixto estrenado este año ha conseguido atraer a varias de las grandes estrellas del circuito a un torneo en el que rara vez solían participar.

El torneo se disputa en apenas dos días, con partidos rápidos, en la semana previa al inicio del cuadro principal y con un atractivo premio económico de un millón de dólares para la pareja campeona.

Seguir leyendo:

Carlos Alcaraz se llevó el título del Masters 1000 de Cincinnati tras el retiro de Jannik Sinner

Controversia en Canadá: deportistas se oponen al partido contra Israel en la Copa Davis de tenis por “genocidio”

Naomi Osaka vende su mansión en Los Ángeles por $7.95 millones de dólares