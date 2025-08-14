Naomi Osaka vende su mansión en Los Ángeles por $7.95 millones de dólares

La tenista japonesa Naomi Osaka ha vendido recientemente su mansión en Los Ángeles por $7.95 millones de dólares a Nick y Vanessa Lachey, la pareja de celebridades que se la había vendido hace apenas tres años por $6.3 millones, según informó The Wall Street Journal.

La propiedad, de dos hectáreas y conocida como “Tarzana”, fue mejorada por Osaka con un gimnasio y un centro de recuperación que incluye sauna, habitación de vapor y mesa de masajes. Además, cuenta con piscina exterior y una pista de pickleball, aunque no de tenis.

El nombre de la mansión se remonta a su primer propietario, Edgar Rice Burroughs, creador del famoso personaje Tarzán. Los Lachey, quienes presentaron el programa de Netflix Perfect Match, la compraron en 2020 por $5 millones de dólares antes de venderla a Osaka dos años más tarde.

Naomi Osaka, que regresó al tenis profesional en 2024 con resultados por debajo de lo esperado, tuvo durante un tiempo doble nacionalidad, japonesa y estadounidense.

Nacida en Japón, se trasladó a Estados Unidos con solo tres años, pero finalmente decidió representar a Japón en su carrera profesional.

Sigue leyendo:

–¿Tenis en ascenso? Wimbledon registró la mayor asistencia de su historia

–Venus Williams vuelve al tenis pero cree que sería perfecto si lo hiciera con su hermana Serena

–US Open otorgará la mayor recompensa en la historia del tenis con una bolsa de premios de $90 millones de dólares