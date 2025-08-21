Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 21 al 27 de agosto

Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

Este viernes 22 de agosto, el ocho veces ganador del Grammy, Arturo O’Farrill, celebrará las historias y tradiciones de los inmigrantes de Nueva York en honor al 400 aniversario de la ciudad, en el escenario del Bryant Park. La Afro Latin Jazz Orchestra (ALJO), dirigida por O’Farrill, es una big band de virtuosos del jazz y del latin jazz. Con raíces en la tradición forjada por figuras como Tito Puente y Mario Bauzá, y con una visión hacia el futuro del género, la ALJO ha cautivado al público durante dos décadas con su precisión como ensamble, solistas destacados y un repertorio amplio que incluye obras de Arturo y Chico O’Farrill. Con el apoyo de Steinway & Sons (piano) y WBGO (soporte mediático). Gratis. A las 7:00 pm. Información: https://bryantpark.org.

Foto: Fadi-Kheir

Disfrute del Rockaway Film Festival

Desde ya y hasta el domingo 24 de agosto, el Rockaway Film Festival celebra su octava edición con una cartelera diversa que combina estrenos, restauraciones y cine experimental. Entre los títulos más esperados está “Atropia”, ópera prima de Hailey Gates, ganadora del Gran Premio del Jurado en Sundance. Protagonizada por Alia Shawkat y Callum Turner, la sátira aborda el entrenamiento militar en EE.UU. con una mirada crítica al imperio norteamericano. El festival cerrará con la proyección en 16mm de dos obras poco vistas de Paul Clipson, con música en vivo de Jefre Cantu-Ledesma.Algunos eventos son gratuitos. En el Averne Cinema (72-02 Gouverneur Ave.) Más información: https://www.rockawayfilmfestival.org.

Foto: Rockaway Film Festival

Hong Kong Ballet estrena “The Butterfly Lovers”

Un amor eterno que desafía todas las expectativas, reimaginada por un equipo internacional de creativos junto con HU Song Wei Ricky (coreógrafo residente del Hong Kong Ballet) y MAI Jingwen, la pieza “The Butterfly Lovers” revive la legendaria historia china de Liang Shanbo, un erudito humilde, y Zhu Yingtai, una joven aristócrata que se disfraza de hombre para poder estudiar en una prestigiosa academia. De la inocente amistad estudiantil al amor prohibido marcado por secretos y traiciones familiares, esta poderosa obra de ballet explora la lucha de los amantes frente a fuerzas sociales y ancestrales que buscan separarlos. Del viernes 22 al domingo 24 de agosto, en el David H Koch Theater del Lincoln Center (20 Lincoln Center Plaza). Boletos:/www.davidhkochtheater.com.

Foto: Dean Alexander; Cortesía de Hong Kong Ballett

Festival de Jazz Charlie Parker

El Charlie Parker Jazz Festival celebra el legado del gran saxofonista con conciertos en el norte y sur de Manhattan que destacan el pasado, presente y futuro del jazz en Nueva York. Desde este viernes 22 al domingo 24 de agosto, el Marcus Garvey Park (18 Mt. Morris Park West) servirá de escenario para las presentaciones de destacados artistas del género, como el legendario bajista Ron Cartercy su Great Big Band; el Branford Marsalis Quartet, encabezado por el saxofonista, y NEA Jazz Master Branford Marsalis, junto al baterista Justin Faulkner, el pianista Joey Calderazzo y el bajista Eric Revis; Nicholas Payton, trompetista y multiinstrumentista; y The Bertha Hope Quintet, liderado por la pianista y educadora Bertha Hope, entre otros. Gratis. Desde las 3:00 pm. Más información:https://cityparksfoundation.org.

Foto: Cortesía

Películas gratis en el Intrepid Museum

En el verano, Nueva York se llena de proyecciones de cine al aire libre, pero pocas experiencias son tan únicas como la Summer Movie Series del Intrepid Museum. En lugar de un parque o una plaza, el público se acomoda nada menos que en la cubierta de vuelo de un portaaviones histórico, con el atardecer sobre el río Hudson como telón de fondo. La edición de este año toma inspiración en la nueva exposición del museo, “Mysteries From the Deep: Underwater Archaeology”, y propone un recorrido cinematográfico por los secretos del océano. La próxima cita es este viernes 22 de agosto con la proyección de “Atlantis: The Lost Empire”, una oportunidad perfecta para vivir una noche de cine bajo las estrellas. Gratis, a las 8:30 pm. Más información: https://intrepidmuseum.org.

Foto:The Intrepid Sea, Air, & Space Museum

El Snug Harbor Dance Festival de CUNY

El Snug Harbor Dance Festival es un evento de dos días que celebra la danza contemporánea en los históricos 83 acres del campus de Snug Harbor ( 1000 Richmond Terrace, Staten Island). Este festival site-specific reúne a coreógrafos locales y regionales, ofreciendo un espacio para inspirar, crear y conectar a través del movimiento. Disfrute de presentaciones y activaciones de MBDance, Moriah Evans, Amelia Heintzelman, Maker Park Radio y más. Este sábado 23 de agosto a las 11:00 am y el domingo 24, a las 12:00 pm. Más información:https://snug-harbor.org.

Foto: Thomas Dunn

Manuel Turizo en el United Palace

Manuel Turizo arrancó su gira internacional “201 Tour”, una ambiciosa serie de conciertos que lo llevará a recorrer los escenarios más importantes de Latinoamérica y Estados Unidos, y que este sábado 23 de agosto hará una parada en el United Palace (4140 Broadway) para complacer a sus miles de fanáticos neoyorquinos. Tras consolidar su carrera con éxitos globales como “La Bachata” y “El Merengue” el cantante colombiano trae una producción de alto nivel y una propuesta escénica renovada. A las 8:00 pm. Boletos: https://www.ticketmaster.com.

Cortesía

“Dream Up Festival” en el Theater for the New City

Bajo la dirección de Crystal Field, del 24 de agosto al 14 de septiembre, el Theater for the New City presenta la decimotercera edición de su “Dream Up Festival”, una verdadera fiesta de teatro innovador y arriesgado. Este festival anual celebra el descubrimiento de nuevos autores y propuestas escénicas vanguardistas, ofreciendo al público experiencias cargadas de emoción, sorpresa y reflexión. La edición 2025 reúne 22 obras, de las cuales 15 son estrenos mundiales y 2 se presentan en formato de taller. A diferencia de los festivales tradicionales, Dream Up busca montajes que desafíen las expectativas, exploren nuevas ideas y nos inviten a repensar cómo el arte ilumina el mundo que nos rodea. Theater for the New City, 155 First Ave. (esquina con East 10th Street) dreamupfestival.org o llamar a 212-254-1109.

Amy Coleman en “In Between Sessions”. Foto: Dream Up Festival.

Cena especial francesa-asiática

El chef ejecutivo y propietario Yuu Shimano (Restaurant Yuu) se une por una sola noche con la reconocida chef pastelera Eunji Lee (Lysée NYC) para presentar un menú degustación colaborativo de varios tiempos. La velada fusionará la cocina francesa de Chef Yuu con técnicas japonesas, junto al estilo de Chef Eunji Lee, que combina la tradición francesa con su herencia coreana y sensibilidad neoyorquina. El menú destacará una tarta salada como plato central, elaborada con abalón coreano en honor a Eunji y hirame (lenguado japonés) en homenaje a Yuu, horneada en la característica masa de Eunji y decorada con acabados artísticos. La experiencia incluirá amuse-bouche colaborativo, dos postres de Eunji, petit fours y más. Este jueves 21 de agosto. En el 55 Nassau Ave, Brooklyn, Para reservar, visite: https://yuunewyork.com.