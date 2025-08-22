Starbucks amplía prueba de Coco Matcha y Coco Cold Brew: disponibles en Nueva York

Desde el 21 de agosto, Starbucks está ampliando la prueba de sus nuevas bebidas Coco Matcha y Coco Cold Brew en a más de 400 tiendas en la ciudad de Nueva York, el área metropolitana de Los Ángeles, Chicago y varias ciudades del Medio Oeste de Estados Unidos.

La gigante del café hace esta prueba regional busca pulsar la opinión de los consumidores y recolectar más comentarios de cara a una posible expansión a futuro.

¿Cuál es la nueva propuesta de bebidas de Starbucks?

Starbucks está incorporando ingredientes naturales, como agua de coco y espumas frías sin azúcar, en sus nuevas bebidas para satisfacer la creciente demanda de opciones saludables y menos procesadas por parte de sus clientes:

Coco Matcha: Contiene agua de coco sobre hielo con una capa de espuma fría de matcha sin azúcar. Una porción grande tiene 230 calorías y 11 gramos de azúcar.

Contiene agua de coco sobre hielo con una capa de espuma fría de matcha sin azúcar. Una porción grande tiene 230 calorías y 11 gramos de azúcar. Coco Cold Brew: Consiste en agua de coco sobre hielo con una suave espuma de café frío. Una porción grande tiene 70 calorías y 9 gramos de azúcar.

Estas dos bebidas formaron parte de una prueba piloto en la ciudad de Nueva York julio pasado como parte del programa de innovación ‘Starting 5’, que busca hace pruebas de alimentos saludables con la incorporación de dos nuevos ingredientes:

Espuma fría proteica: la nueva espuma fría cremosa con aproximadamente 15 gramos de proteína, es una un recurso que agrega valor nutricional sin comprometer el sabor, convirtiéndola en una opción sencilla de aumentar el consumo de proteínas.

la nueva espuma fría cremosa con aproximadamente 15 gramos de proteína, es una un recurso que agrega valor nutricional sin comprometer el sabor, convirtiéndola en una opción sencilla de aumentar el consumo de proteínas. Agua de coco como ingrediente para las bebidas: la cadena le da un toque extra a sus bebidas al incorporar el agua de coco, con comprobadas propiedades hidratantes, con bebidas como Coco Matcha y Coco Cold Brew, con un toque de sabor tropical.

Starbucks ratificó su compromiso a largo plazo con las bebidas y alimentos de alta calidad proporcionando a los clientes la información nutricional de ingredientes, calorías y más para una facilitar la toma decisiones.

Hace énfasis en sus productos libres de jarabe de maíz de alta fructosa, colorantes, saborizantes ni grasas trans artificiales. Y en los ajustes hechos en el menú recientemente para ofrecer opciones más saludables como la eliminación del azúcar del matcha en polvo y, en noviembre de 2024, eliminamos el cargo adicional por las personalizaciones con leche vegetal.

Además, para la temporada de otoño, estarán presentando nuevas espumas frías de proteína.

