‘KPop Demon Hunters’, la sorpresa y el éxito más grande de Netflix

Hace pocos días, Netflix anunció que ‘KPop Demon Hunters’ se convirtió en la película más vista en la historia de la plataforma de streaming tras su estreno en cines el pasado fin de semana.

Esta película animada ha sido una verdadera sorpresa para Netflix y para la industria, era una propuesta sin muchas aspiraciones, incluso, su éxito llegó mucho tiempo después de su estreno en la plataforma el 20 de junio de este año.

A las semanas del estreno la película comenzó a generar buenos comentarios en redes sociales, tiempo después era visto como un fenómeno con sus propios códigos. Incluso, la banda sonora de ‘KPop Demon Hunters’ ahora figura en el Billboard Hot 100.

Su éxito dentro de la plataforma hizo que Netflix decidiera hacer proyecciones especiales el fin de semana del 23 al 24 de agosto en cines seleccionados de EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Con este fin de semana, la película logró ventas de boletos de entre $16 y $18 millones de dólares.

Sin embargo, los números más grandiosos los ha obtenido en su plataforma. Ha acumulado 236 millones de reproducciones desde su debut el 20 de junio, superando el récord de ‘Red Notice’ (2021) por más de 5 millones de vistas en solo 67 días.

Según Netflix, la semana del 18 al 24 de agosto sumó 25.4 millones de visualizaciones más.

¿Cuál es la historia de ‘KPop Demon Hunters’?

Esta película animada ha apuntado a uno de los grupos de fanáticos más fuertes de los últimos años, los del Kpop.

La película es protagonizada por el grupo ficticio Huntr/x, un trío de superestrellas del KPop que también son cazadores de demonios. Además de hacerlos bailar y cantar, sus integrantes, Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong) y Zooey (Ji-young Yoo), deben proteger a sus fans y enfrentarse a un gran enemigo: una banda rival de chicos compuesta por demonios disfrazados.

