Mujer mayor murió en un jacuzzi en Nueva Jersey

Una mujer de 66 años fue encontrada muerta en un jacuzzi de Nueva Jersey, lo que dio lugar a una investigación por parte de la policía para determinar la causa del deceso.

La Fiscalía del condado de Sussex informó al Daily News que la víctima fue encontrada inconsciente en un jacuzzi residencial en Montague aproximadamente a las 6:00 a.m. del martes. “La difunta fue vista con vida por última vez la noche anterior”, informaron las autoridades.

La víctima no identificada parecía haberse ahogado en el jacuzzi de la vivienda unifamiliar ubicada en la cuadra 100 de River Road. Si bien no se observaron indicios inmediatos de un crimen, la investigación continúa y se espera que la autopsia revele la causa de la muerte, destacó NJ.com.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. ha advertido desde hace tiempo que los jacuzzis calentados por encima de la temperatura corporal normal pueden causar somnolencia, lo que a veces deriva en pérdida del conocimiento y ahogamiento.

Los expertos advierten que «el consumo de alcohol durante la sauna aumenta el riesgo de hipotensión, desmayos, arritmia y muerte súbita, especialmente en personas con cardiopatía coronaria subyacente». Se desconoce si alguno de estos factores influyó en este fatalidad en Nueva Jersey.

A principios de este mes una bebé de un año se ahogó en la piscina de una guardería cerca de su hogar en El Bronx (NYC) mientras al parecer su cuidadora estaba cocinando, según fuentes policiales. El mes pasado un niño murió ahogado en la piscina de su casa en Nueva Jersey. Un caso similar había sucedido en mayo de 2024 en ese mismo estado.

En junio de este año un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde noviembre, cuando su padre fue víctima de un homicidio.