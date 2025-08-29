Violador convicto agredió a otra adolescente que conoció en redes sociales: acusación en Nueva York

Delon Hughes, un residente de Brooklyn (NYC) previamente arrestado al menos tres veces por cargos de violación, fue apresado nuevamente tras viajar a Long Island (NY) y supuestamente violar a una joven de 16 años que conoció por internet usando la aplicación Snapchat.

Este miércoles Hughes, de 34 años, fue acusado de violación, poner en peligro a una menor y varios delitos relacionados en relación con la presunta agresión del 11 de junio, anunció la Fiscalía del condado Suffolk en un comunicado de prensa. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Los fiscales confirmaron al Daily News que Hughes es el mismo hombre que fue arrestado en octubre de 2024 y acusado de violar en Flatbush, Brooklyn a una joven de 17 años a la que conoció vía Instagram. El estado actual de ese caso no estaba claro ayer.

Ese arresto del año pasado se produjo dos meses después de que fuera liberado anticipadamente en otro caso de violación: había sido sentenciado a tres años de prisión por la violación de otra menor de 17 años en enero de 2022, pero fue puesto en libertad condicional en agosto de 2024 con crédito por el tiempo cumplido.

Además Hughes fue acusado de violar a una niña de 13 años en 2019, según News 12. Los cuatro casos siguieron el mismo patrón: Hughes contactaba a sus víctimas en redes sociales y las incitaba a una reunión en persona donde las agredía, según las autoridades.

“La acusación en este caso sirve como un duro recordatorio de que los depredadores utilizan las redes sociales para abusar y explotar a menores”, declaró el fiscal de distrito del condado Suffolk, Raymond Tierney.

En el último incidente al parecer Hughes conoció a su víctima en Snapchat y concertó una cita en una biblioteca de Brentwood, según la fiscalía. Horas después presuntamente “abusó sexualmente de la víctima entre los autos estacionados detrás del Departamento de bomberos” de la ciudad, declaró la fiscalía.

Fue arrestado el 7 de agosto en Queens, tras lo cual una orden de registro ejecutada en sus teléfonos celulares reveló los perfiles de redes sociales que presuntamente usaba para comunicarse con las víctimas. Según los investigadores, tenía los nombres de usuario de Instagram “Richkid365” y “Richkid3651”, así como “Josephpatri9300” en Snapchat

“Si alguien ha sido contactado con estos nombres de usuario o tiene información sobre incidentes similares, le insto a que se comunique con el Departamento de Policía del condado Suffolk de inmediato”, declaró Tierney.

Hughes fue procesado el lunes por los últimos cargos y se le ordenó permanecer detenido con derecho a fianza. Debe comparecer ante el tribunal el 25 de septiembre. Si es declarado culpable del cargo principal, enfrenta hasta cuatro años de prisión.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda