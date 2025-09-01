Padre de Oregón golpeó a su hijo de 20 meses tan fuerte que le perforó el intestino

Un jurado del condado de Multnomah declaró culpable a Joseph Washington, de Oregón, por agredir brutalmente a su hijo de apenas 20 meses, a quien golpeó en el estómago y le provocó una perforación intestinal que casi le cuesta la vida. Este viernes fue sentenciado a 121 meses de prisión.

Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2024 en Portland, cuando Washington tenía al niño bajo su cuidado en la casa de su pareja. Según la Fiscalía, la madre del menor ?que ya no mantenía relación con él? le había dejado al pequeño mientras trabajaba, informó Law&Crime.

Esa noche, Washington llamó a la madre para decirle que el niño vomitaba en exceso. Ella le pidió llevarlo de inmediato a un hospital, pero el acusado se negó y lo trasladó primero hasta donde estaba la mujer.

Al ver la gravedad de la situación, la madre actuó con rapidez y condujo a su hijo a urgencias, reportó el medio.

Los médicos detectaron que el pequeño tenía una perforación en el intestino delgado, lo que había provocado filtraciones de líquido y aire en la cavidad abdominal. Fue sometido a una cirugía de emergencia.

Traumatismo contundente

Los peritos concluyeron que la lesión era resultado de un traumatismo contundente, “altamente preocupante por maltrato físico infantil”.

Posteriormente, Washington admitió a la madre que había golpeado al niño dos veces porque lo estaba “molestando esa noche”.

El fiscal adjunto Mihnea Moga, encargado del caso, fue contundente: “La violencia del acusado casi mata a este niño. A pesar de sus intentos de ignorar los síntomas y de convencer a la madre para que lo dejara dormir esa noche, su decisión de llevarlo al hospital le salvó la vida. Este veredicto representa la rendición de cuentas por su comportamiento atroz. Proteger a los niños es responsabilidad de toda la comunidad, y agradezco al jurado por responsabilizar al acusado”.

Washington, de amplio historial delictivo, ya acumulaba antecedentes por asaltos, secuestros y tráfico sexual de menores. La Fiscalía sostuvo que la severidad de la condena refleja tanto la brutalidad de los hechos como la reincidencia del acusado en delitos graves.

