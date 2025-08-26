Condenan a hombre que inmovilizó y dejó morir al hijo autista de su novia en un sótano

Un tribunal del condado de Hamilton, Ohio, condenó este lunes a William Turnage, de 59 años, a una pena de entre 11 y 15 años y medio de prisión por la muerte de Jeremiah Moore, el hijo de 16 años con autismo de su novia que fue encontrado sin vida en febrero de 2024 tras permanecer inmovilizado en un sótano helado.

Según la acusación, Turnage dejó al joven atado a una camilla en el lavadero de la vivienda familiar, en Springfield Township, donde la temperatura era de apenas 13 grados, según informó la Fiscalía del Condado de Hamilton a Law&Crime.

Jeremiah falleció sin alimento en el estómago y con un pañal en condiciones deplorables, además de presentar marcas en las muñecas y el cuello que evidenciaban su inmovilización prolongada.

El joven, que no hablaba y dependía totalmente de sus cuidadores, había quedado bajo la responsabilidad de su madre, Tamara Moore, después de la muerte de su abuela materna, quien fue la principal encargada de su cuidado durante sus primeros años.

Turnage se declaró culpable de homicidio involuntario y de poner en peligro a un menor, lo que permitió retirar el cargo de asesinato a cambio de que testifique en el juicio contra Moore, de 53 años, previsto para septiembre. Ella enfrenta un cargo de asesinato.

Sufrimiento atroz

Durante la audiencia, los fiscales describieron el sufrimiento de la víctima como uno de los peores casos de maltrato infantil registrados en la región. “Nunca había visto algo tan atroz”, señaló el sargento Rami Khayo, de la policía de Springfield Township, según Law&Crime.

El juez Jody Luebbers desestimó las disculpas del acusado. “No es más que un monstruo, señor. Tendrá que cargar con esto el resto de su vida”, declaró en la sala.

Turnage fue arrestado en abril de 2024, días después de la detención de la madre del menor. La entonces fiscal del condado, Melissa Powers, calificó el caso como un acto de “depravación indescriptible” y aseguró que la justicia hará rendir cuentas a ambos responsables.

