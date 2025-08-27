Reservista de Oregon es acusado de abusar y hacer pasar hambre a sus hijos gemelos de seis semanas

Un reservista y profesor de matemáticas de una escuela secundaria de Oregon, fue arrestado el 13 de agosto por su presunta implicación en el abuso y maltrato de sus gemelos de seis semanas.

Según las autoridades y registros judiciales, el sujeto identificado como Reece Sorenson, de 28 años, enfrenta múltiples cargos por este presunto delito, informó New York Post.

La investigación se inició después de que uno de los bebés fuera llevado a un hospital con síntomas de dificultad para tragar.

Múltiples daños sufridos por los bebés

Los informes del medio local KATU indican que un examen médico a la niña reveló hematomas y sangrado debajo de la lengua. Se alega que Sorenson confesó a los investigadores que había colocado un trapo en la boca de la bebé para silenciar su llanto.

El otro bebé, un niño, presentaba hematomas alrededor de los ojos y varias fracturas de costillas. Se le atribuye a Sorenson la declaración de haber apretado al niño con sus antebrazos y haber presionado sus nudillos contra el estómago del bebé para que dejara de llorar.

El personal del Hospital de Salem describió a los gemelos como “famélicos y hambrientos” y señaló que se estremecían al acercárseles para alimentarlos. La esposa de Sorenson, según informó KATU, ha corroborado todas las acusaciones.

Mientras tanto, Sorenson fue liberado bajo fianza de la cárcel el 14 de agosto, un día después de su detención, y se le impuso una orden de no contacto con sus hijos. El 18 de agosto, el Distrito Escolar de Salem-Keizer lo puso en licencia administrativa, según señaló el Salem Reporter.

Cargos recibidos por Sorenson

Sorenson, quien es capitán en la Reserva del Ejército de EE. UU., enfrenta múltiples cargos por este presunto delito. Se enfrenta a cinco cargos de maltrato criminal en primer grado y uno de uso ilegal de un arma. En declaraciones a Salem Reporter, afirmó haber cambiado desde la presentación de los cargos.

“Sé lo que hice y me arrepiento completamente de haberlo hecho, y me arrepentí de haberlo hecho antes de que todas las consecuencias comenzaran a caer sobre mí, como, eso no es, eso no es lo que soy, fue un error”, expresó.

El acusado también afirmó estar asistiendo a clases de asesoramiento para “mejorar” en el manejo de su ira.

