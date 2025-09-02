Sabalenka pasa a semifinales del US Open sin jugar por retiro de Vondrousova

La tenista bielorrusa y defensora del título del US Open, Aryna Sabalenka, se coloca en semifinales sin tener que pisar la pista este martes del Arthur Ashe, debido a que su rival de turno, la checa Marketa Vondrousova se retiró del torneo por lesión.

En un comunicado, la USTA informó sobre la novedad horas antes del compromiso que estaba fijado para las 7:00 pm. ET. de est noche.

La próxima rival del Sabalenka será la estaodunidense Jessica Pegula, que hoy derrotó la checa Barbora Krejcikova, en dos paraciales de 6-3-6-3 en una hora y 26 minutos.

La salida de Vondrousova permite que Sabalenka y Pegula se vean cara a cara de nuevo. En 2024 ambas disputaron la final.