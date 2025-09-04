Amazon baja de $1,100 a $700 un Samsung Galaxy S25: de 256 GB y liberado

Amazon sorprendió a sus usuarios con una rebaja considerable en el Samsung Galaxy S25 Edge de 256 GB, uno de los modelos más potentes. El teléfono tenía un precio de $1,100, pero ahora puede adquirirse en la plataforma por $700, lo que significa un ahorro de $400.

El Galaxy S25 Edge es el modelo más fino de la Serie S hasta la fecha. Su cuerpo ultraligero y estilizado permite llevarlo con comodidad en el bolsillo o en el bolso sin añadir volumen. Haz clic aquí para verlo y comprarlo.

Así es el Samsung Galaxy S25 Edge que oferta Amazon

El dispositivo, construido en titanio con protección Gorilla Glass Ceramic 2, lo que le da un nivel de resistencia notable frente a golpes y rayaduras.

Crédito: Captura de pantalla, página web de Amazon

Pero uno de sus mayores atractivos, indudablemente, es la cámara de 200 megapíxeles que garantiza fotografías con calidad profesional. Además, el modo de video nocturno permite grabar en entornos oscuros manteniendo los detalles y reduciendo ruidos visuales y sonoros.

También incorpora funciones de inteligencia artificial que ajustan retratos y fotos grupales para que todos salgan favorecidos.

El Galaxy S25 Edge también integra el procesador más potente de Samsung hasta ahora, diseñado para ejecutar multitareas exigentes como edición de video, traducción en tiempo real y creación de contenido.

Gracias a la Galaxy AI, el dispositivo ofrece asistentes virtuales personalizados que facilitan desde la organización del día hasta la búsqueda de lugares cercanos.

Asimismo, la batería promete acompañar al usuario durante toda la jornada, y su pantalla ProScaler optimiza la reproducción de contenido con alta definición. A esto se suma un ecosistema pensado para quienes buscan productividad y entretenimiento en un solo equipo.