Más de 110,000 empleos en riesgo: Nueva York es la ciudad de EE.UU. con mayor impacto potencial de la inteligencia artificial

“No existe ninguna ciudad en Estados Unidos más expuesta tanto a la promesa como al peligro de la inteligencia artificial (AI/IA) que Nueva York“, declaró el Contralor de NYC, Mark Levine, al presentar un informe sobre su impacto potencial en la economía local.

“La IA ya está teniendo un impacto en nuestra economía y no podemos permitirnos el lujo de avanzar sonámbulos hacia esta nueva era”, agregó Levine en un comunicado. “La enorme incertidumbre que la IA plantea a nuestra economía local no es excusa para no prepararnos. Mi compromiso como Contralor es ayudar a la Ciudad de Nueva York a comprender y dar forma a la revolución tecnológica más trascendental de nuestras vidas”.

“Este informe constituye el primer esfuerzo significativo por parte de los funcionarios de la ciudad para abordar la inminente interrogante sobre lo que la IA significará para el futuro” local, comentó The New York Times. “En el extremo más optimista del espectro, la IA podría impulsar el mercado de valores 9% anual y el número de empleos de oficina disponibles en casi 1% durante el período comprendido entre 2025 y 2030; en el lado menos optimista, esto podría provocar que el sector privado pierda aproximadamente 110,000 empleos” tan pronto como el año que viene..

Ésta es la primera evaluación sobre cómo esta tecnología de rápido avance podría afectar profundamente al empleo, los salarios, la recaudación fiscal y las industrias clave en la ciudad. El contralor Levine afirmó que el riesgo que plantea la IA en los próximos años exige que la Ciudad eleve el Fondo de Estabilización de Ingresos (el “fondo para días preocupantes”) hasta alcanzar el 16% de los ingresos fiscales. Actualmente, ese fondo y el Fideicomiso de Beneficios de Salud para Jubilados suman el 8.5% de los ingresos fiscales proyectados para el año fiscal 2026.

El informe traza un abanico de escenarios que ilustran el potencial de transformación económica derivado de la adopción de la IA. Estos escenarios se basan en informes de Moody’s Analytics y en trabajos de investigación originales:

-El primero y más optimista panorama, con una probabilidad de ocurrencia del 35%, describe una economía potenciada por la IA que impulsaría la productividad con una disrupción económica limitada.

-En el 2do escenario (visto con 25% de probabilidad) “la IA se desinfla” por el agotamiento del auge de inversiones y un repliegue de los mercados.

-Otros panoramas prevén “sustitución de empleos” (20% de probabilidad) debido a que la automatización desplazaría a los trabajadores con mayor rapidez de la que surgirían nuevos puestos de trabajo; y un “auge de productividad” (15% de probabilidad), en el que la IA impulsa un crecimiento generalizado, así como los salarios y la prosperidad. El 5to escenario, una “onda expansiva de la IA” (5% de probabilidad), daría lugar a una rápida disrupción tecnológica y reflejaría impactos negativos más severos en los empleos de cuello blanco (corporativos).

Según la investigación, la diversidad de posibles desenlaces subraya la necesidad de que la Ciudad de Nueva York priorice el fortalecimiento de su fondo para “días difíciles” y el desarrollo de planes de contingencia para prepararse ante posibles disrupciones en el mercado laboral y pérdidas de ingresos fiscales. De este modo se garantizará que ese fondo actúe como un verdadero amortiguador fiscal, preservando los servicios sociales esenciales y cubriendo algunas necesidades adicionales de los neoyorquinos.

El pasado mes de abril el contralor Levine presentó algunas de esas recomendaciones destinadas a reforzar las reservas de NYC, con el fin de asegurar que puedan cubrir adecuadamente los gastos públicos durante una desaceleración económica.

El informe completo titulado AI and New York City’s Fiscal Future (La IA y el futuro fiscal de la ciudad de Nueva York) está disponible aquí.