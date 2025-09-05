Lo que más valoran los estadounidenses a medida que envejecen

Para la inmensa mayoría de los estadounidenses, la verdadera medida de su éxito no se encuentra en la fama o en la fortuna, sino en la huella indeleble que dejan en la vida de sus seres queridos.

Una reveladora encuesta reciente, realizada por Ethos y Talker Research entre 2,000 adultos, ha puesto al descubierto una profunda desconexión entre la percepción pública y las prioridades personales: mientras que un significativo 54% valora el impacto que tienen en el mundo, un sorprendente 80% se preocupa mucho más por el legado que construyen para sus familiares y amigos.

Este cambio de perspectiva, que se intensifica con la edad, no es accidental, sino una evolución consciente hacia la valoración de los momentos y las conexiones más íntimas de la vida.

El legado de los pequeños momentos

Con el paso del tiempo, la perspectiva de la vida se transforma. La encuesta muestra que el 82% de los adultos experimenta un cambio de mentalidad, y más de la mitad de ellos (61%) aprecia ahora los pequeños detalles de la vida cotidiana que antes pasaban desapercibidos.

La vida ya no se mide en grandes hitos, sino en la acumulación de momentos felices y significativos. En un mundo hiperconectado y acelerado, el 53% se esfuerza de manera consciente por disfrutar de esos instantes de alegría, una elección deliberada que prioriza la calidad de vida sobre la cantidad de logros. Este giro hacia el interior se manifiesta en una mayor apreciación de la belleza de la vida (49%) y en la necesidad de vivir cada día con intención (45%).

La reflexión sobre el envejecimiento, que el estadounidense promedio tiene 5 veces por semana, no es un ejercicio de miedo, sino una meditación sobre el futuro de sus relaciones. El principal objetivo de vida para la mitad de los encuestados es, de manera contundente, mantener una estrecha cercanía con sus familias y amigos. Le siguen de cerca aspiraciones como ver crecer a su familia (42%), dejar recuerdos duraderos (36%) y garantizar la estabilidad financiera de quienes aman (35%). Estas prioridades demuestran que, en el corazón de la experiencia humana, el motor más poderoso no es la ambición personal, sino el amor y el cuidado por los demás.

Los adultos mayores, conforme pasan los años, van expresando mejor sus necesidades. (Foto: Shutterstock)

Tradiciones que unen generaciones

En la construcción de un legado, las tradiciones familiares desempeñan un papel fundamental, actuando como puentes entre el pasado y el futuro. Más de la mitad de los encuestados (58%) ha recibido un objeto con un valor sentimental que se ha transmitido de generación en generación, una tradición que se percibe como profundamente significativa. Esta conexión con la historia familiar inspira a la gente a continuar el ciclo: el 59% planea dejar algo de valor a sus propias familias. Los padres, en particular, sienten un sentido de responsabilidad aún mayor en este aspecto, con un 68% que ya planea este legado, en comparación con el 45% de quienes no tienen hijos.

Estos objetos, ya sean una joya, una receta o un libro, no son meros bienes, sino contenedores de recuerdos y valores que preservan la identidad familiar a través del tiempo.

A pesar de la importancia que se le da al legado, existe una notable reticencia a hablar sobre él. Solo el 45% de los estadounidenses ha compartido sus “últimos deseos” con sus seres queridos. Esta conversación, que es a la vez crucial y emotiva, se pospone por varias razones: no querer pensar en ello (28%), la esperanza de que surja de forma natural (25%) o la creencia de que aún es demasiado pronto (25%). Los padres son más propensos a haber tenido esta charla (56% frente al 41% de quienes no son padres), probablemente impulsados por un sentido de deber y protección hacia sus hijos.

La encuesta revela una brecha alarmante entre la conciencia y la acción. Aunque la gente considera que estas conversaciones deberían tener lugar alrededor de los 53 años, más de la mitad (52%) cree que deberían empezar incluso antes. A pesar de este reconocimiento, el 65% de los estadounidenses, incluyendo a casi la mitad de las personas mayores, no cuenta con un testamento funcional. Los padres, a pesar de estar más preparados (41% tiene uno, frente al 25% de quienes no tienen hijos), también suelen posponer la tarea.

Esta falta de preparación se debe, en gran parte, a una falta de conocimiento. El 58% de quienes no tienen testamento afirma que sería mucho más probable que lo hicieran si tuvieran acceso a información clara sobre cómo empezar y qué pasos seguir. Nichole Myers, de Ethos, destaca un error de cálculo común: la gente subestima el tiempo que toma el proceso legal tras un fallecimiento. “El estadounidense promedio cree erróneamente que se necesitan unas ocho semanas para completar los trámites legales, y eso es una subestimación significativa”, señala. “La realidad es que puede tardar hasta 15 meses. Para que todo marche bien, es importante que las personas se sientan cómodas al hablar de sus deseos con familiares y amigos y mantengan todo organizado en un plan patrimonial o un testamento”.

En última instancia, el legado no se trata solo de dinero o propiedades, sino de la tranquilidad de saber que, incluso en la ausencia, se ha brindado una guía y un apoyo claros a quienes más se aman.

