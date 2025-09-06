Pochettino asegura que Estados Unidos “llegará en las mejores condiciones al Mundial” tras perder ante Corea del Sur
El DT argentino habló en conferencia de prensa, luego de que la Selección de Estados Unidos cayera en casa contra Corea del Sur
La selección de Estados Unidos cayó 2-0 ante Corea del Sur en la Arena Red Bull de Nueva Jersey en un duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.
Tras el encuentro, el director técnico Mauricio Pochettino compartió su análisis y destacó que lo más importante será alcanzar el mejor nivel competitivo cuando arranque el torneo mundialista.
Pochettino comentó: “Necesitamos empezar a ganar cuando llegue el Mundial. Para poner un ejemplo, en mi experiencia, hubo procesos de cinco años en los que no se llegó en la mejor condición al Mundial. A mí me pasó en 2002 con Argentina, trabajamos durante cinco años, llegamos a la Copa del Mundo y quedamos eliminados en la fase de grupos”.
“Este tipo de torneos son de eliminación directa, y ahí tienes que llegar en tu mejor momento. Por eso creo que debemos ser muy positivos, es un plantel nuevo, algunos jugadores recién conocieron por primera vez, y la forma en que el equipo compitió hoy me deja buenas sensaciones”, agregó.
Pochettino quiere rivales con nivel de Mundial
Más adelante, Pochettino mencionó que enfrentar a este tipo de contrincantes es muy importante: “Ahora toca pensar en Japón. Sabemos que estamos enfrentando a equipos de gran nivel, y fue una decisión conjunta con U.S. Soccer, no queremos partidos fáciles, no queremos rivales que no tengan posibilidades de estar en el Mundial. Queremos medirnos con selecciones de primer nivel: Argentina, Uruguay, Ecuador, Japón, Corea”.
“Obviamente eso implica un riesgo en lo inmediato, pero es la forma de crecer y aprender. Estoy convencido de que tenemos jugadores talentosos, que vamos a ser mucho mejores y que vamos a llegar en óptimas condiciones (al Mundial). Ese es mi mensaje para la afición. Vamos a llegar en un gran momento, y con el apoyo de ellos vamos a ser un equipo muy, muy difícil de vencer”, finalizó.
