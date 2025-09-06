Pochettino asegura que Estados Unidos “llegará en las mejores condiciones al Mundial” tras perder ante Corea del Sur

La selección de Estados Unidos cayó 2-0 ante Corea del Sur en la Arena Red Bull de Nueva Jersey en un duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Tras el encuentro, el director técnico Mauricio Pochettino compartió su análisis y destacó que lo más importante será alcanzar el mejor nivel competitivo cuando arranque el torneo mundialista.

Pochettino comentó: “Necesitamos empezar a ganar cuando llegue el Mundial. Para poner un ejemplo, en mi experiencia, hubo procesos de cinco años en los que no se llegó en la mejor condición al Mundial. A mí me pasó en 2002 con Argentina, trabajamos durante cinco años, llegamos a la Copa del Mundo y quedamos eliminados en la fase de grupos”.

“Este tipo de torneos son de eliminación directa, y ahí tienes que llegar en tu mejor momento. Por eso creo que debemos ser muy positivos, es un plantel nuevo, algunos jugadores recién conocieron por primera vez, y la forma en que el equipo compitió hoy me deja buenas sensaciones”, agregó.

Turning the page to Tuesday in Columbus.#USMNT x Haleon pic.twitter.com/JoUjbJx09Q — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 6, 2025

Pochettino quiere rivales con nivel de Mundial

Más adelante, Pochettino mencionó que enfrentar a este tipo de contrincantes es muy importante: “Ahora toca pensar en Japón. Sabemos que estamos enfrentando a equipos de gran nivel, y fue una decisión conjunta con U.S. Soccer, no queremos partidos fáciles, no queremos rivales que no tengan posibilidades de estar en el Mundial. Queremos medirnos con selecciones de primer nivel: Argentina, Uruguay, Ecuador, Japón, Corea”.

“Obviamente eso implica un riesgo en lo inmediato, pero es la forma de crecer y aprender. Estoy convencido de que tenemos jugadores talentosos, que vamos a ser mucho mejores y que vamos a llegar en óptimas condiciones (al Mundial). Ese es mi mensaje para la afición. Vamos a llegar en un gran momento, y con el apoyo de ellos vamos a ser un equipo muy, muy difícil de vencer”, finalizó.

It's been a tough going for the Mauricio Pochettino-led USMNT against some of the worlds best 🫠 pic.twitter.com/bsnIZV9uTv — Golazo America (@GolazoAmerica) September 6, 2025

