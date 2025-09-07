Yankees serán cautelosos con el tiempo de juego de Aaron Judge en los jardines

El cuerpo de trainers de los New York Yankees finalmente el viernes dieron el “visto bueno” para que Aaron Judge regresará al jardín derecho del line up de Aaron Boone.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

Esto por primera vez desde que sufrió una distensión en el flexor derecho. Pero los primeros tiros del capitán en acción de juego en más de seis semanas generaron nuevas interrogantes.

“Está jugando. Está ahí. Está lo suficientemente bien como para estar ahí. Y ojalá siga mejorando”, dijo Boone sobre el tiempo de juego del capitán de los Yankees.

E indicó que el equipo será cauteloso con Judge, diciendo que no planea “ponerlo todos los días al principio”, abriendo una vía para que Stanton continúe acumulando titularidades en los jardines varias veces a la semana. Judge dijo que espera jugar “tanto como pueda”.

Aaron Judge viendo acción en el jardín derecho. AP Photo/Adam Hunger

Bate de Judge fundamental para Yankees

En general, Judge sigue siendo un fuerte candidato para lo que sería su tercer Premio JMV de la Liga Americana, bateando .322/.442/.661 con 43 jonrones y 97 carreras remolcadas hasta el viernes.

La participación del viernes en los jardines marcó la primera asignación defensiva de Judge desde el 25 de julio contra los Filis, tres días después de que las repeticiones de televisión lo mostraran haciendo una mueca de dolor tras un tiro contra los Azulejos en el Rogers Centre.

Boone también sugirió en una entrevista de radio que el brazo de Judge podría estar comprometido por el resto de la temporada, una declaración que Judge refutó, lo que provocó que el mánager suavizara su postura. Los eventos del viernes ilustraron por qué la preocupación persiste.

“Es un gran jardinero derecho”, agregó Boone. “Así que lo consideramos, y tomamos una decisión basada en cómo está y en lo que creemos que nos da la mejor oportunidad de ganar”.

Seguir leyendo:

Un legado en construcción: ¿podrá Aaron Judge superar a leyendas como Mickey Mantle y Babe Ruth en el olimpo de los Yankees?

Aaron Boone lidera en expulsiones en las Grandes Ligas por quinta temporada seguida

Los Yankees aprietan el acelerador en la recta final en busca de la postemporada