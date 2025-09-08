Real Oviedo denuncia que la policía “no encontró” los supuestos gritos racistas a Vinícius

Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, aseguró que, más de dos semanas después de la celebración del partido, la Policía “no ha encontrado nada” sobre los gritos racistas que supuestamente se produjeron contra Vinicius durante el encuentro ante el Real Madrid.

“La Policía sigue investigándolo y en cuanto tengamos el resultado o si encontramos algún indicio, lo castigaremos. Estamos seguros del comportamiento de nuestra afición, el Tartiere y nuestra gente siempre han estado a la altura y ese día no fue la excepción. Si a estas alturas no ha salido nada es buena noticia, porque si hubiese habido algo ya se sabría”, afirmó Martín Peláez en una comparecencia ante los medios en el Carlos Tartiere.

A finales de agosto, días después del partido ante el Real Madrid y tras el vídeo publicado en el programa ‘El Día Después’ de Movistar en el que se escuchaban unos supuestos cánticos racistas hacia Vinicius, el presidente del Real Oviedo explicó que el club azul “está en contra de cualquier acto de racismo” y que si la Policía encontraba alguna evidencia “el Real Oviedo lo castigaría”.

También hubo racismo de parte de unos aficionados del Oviedo a Vinicius Jr. ni siquiera había entrado al campo. Es la primera vez que jugaba ahí. Desde que salió a calentar hubo insultos.



LaLiga toma cartas en el asunto

LaLiga abrió una investigación para determinar si existieron insultos racistas contra el delantero brasileño Vinícius Junior en el encuentro disputado el domingo en el estadio Carlos Tartiere entre el Real Oviedo y el Real Madrid.

De acuerdo con fuentes cercanas al organismo, ya se solicitaron las grabaciones donde presuntamente se escuchan los gritos y se analizarán como parte de los protocolos habituales en este tipo de casos. Si se confirma la evidencia, se presentará una denuncia formal.

Por su parte, el Real Madrid informó que fueron “cuatro o cinco” personas las que habrían proferido insultos contra su jugador, quien ya ha sido víctima de actos similares en otras canchas de España.

Un caso que vuelve a encender las alarmas

El incidente en el Carlos Tartiere reaviva un tema sensible en el fútbol español: los ataques racistas hacia Vinícius Junior, quien en temporadas recientes ha denunciado en múltiples ocasiones ser blanco de insultos discriminatorios.

El caso ahora dependerá de la investigación de LaLiga y de las medidas que tome el Real Oviedo en coordinación con las autoridades. Mientras tanto, la polémica crece y la presión aumenta para que se actúe con contundencia frente a un problema que sigue manchando la imagen del campeonato.

