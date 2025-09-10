Hilary Duff anuncia su regreso a la música con documental incluido

Este martes 9 de septiembre, la cantante y actriz Hilary Duff anunció su regreso a la música. Para hacerlo, firmó un contrato discográfico con Atlantic Records y ya se encuentra grabando el primer álbum de esta nueva etapa.

Hay que recordar que Duff, quien fue una estrella juvenil para toda una generación, sacó música por última vez en 2015, año en que publicó su quinto álbum ‘Breathe In. Breathe Out’.

El plan de la disquera con Duff no es solo producir su sexto álbum, sino que todo el proceso será registrado para una docuserie. Este material será dirigido y producido ejecutivamente por Sam Wrench, el mismo que se ha encargado de ‘Taylor Swift: The Eras Tour’, ‘Billie Eilish: Live at the O2’ y el especial de Netflix de Sabrina Carpenter, ‘A No Nonsense Christmas With Sabrina Carpenter’.

Según ‘The Hollywood Reporter’, la disquera ha explicado: “Los fanáticos la acompañarán mientras ella equilibra la crianza de una familia, la grabación de nueva música, los ensayos de shows en vivo y la preparación para actuar en el escenario por primera vez en más de una década”.

Con esta declaración también se confirma que Duff preparará una gira de regreso, lo que seguro será un éxito por sus 10 años de ausencia.

Se espera que la gira se organice para el 2026, y aún no se tiene certeza si incluirá Europa y Latinoamérica, o si solo se centrará en Estados Unidos y Canadá.

Hilary Duff comenzó su carrera en como una chica Disney, al protagonizar la serie de dos temporadas ‘Lizzie McGuire’ (2001) para Disney Channel. Luego de su éxito con este personaje, la actriz y cantante protagonizó ‘The Lizzie McGuire Movie’ (2003), ‘Cheaper by the Dozen’ (2003) y ‘A Cinderella Story’ (2004).

Antes de su regreso a la música, Duff siguió su carrera como actriz y entre 2022 y 2023 protagonizó la serie de televisión ‘How I Met Your Father’, spin-off de Hulu de ‘How I Met Your Mother’ (2005-2014).

