Los médicos del FDNY merecen un mejor salario

Cuando los neoyorquinos marcan el 911 en sus momentos más desesperados, un Técnico de Emergencias Médicas del FDNY (EMT) llega primero. Estos profesionales son la primera línea de defensa de la ciudad, respondiendo a infartos, tiroteos, sobredosis y accidentes traumáticos. Sin embargo, a pesar de su papel vital, siguen estando entre los respondedores peor pagados en la ciudad de Nueva York.

El salario inicial de un EMT del FDNY es menos de $40,000 dólares y es insuficiente para sobrevivir en una de las ciudades más caras del mundo. Muchos se ven obligados a tener empleos adicionales. En comparación, los bomberos y policías ganan mucho más, aunque los EMTs atienden a 86 por ciento del total de emergencias del FDNY.

Los paramédicos de la ciudad de Nueva York respondieron a más de 1,630,446 emergencias médicas en 2024, un aumento de 15.4% con respecto al número de emergencias médicas durante el pico del brote de COVID en 2020.

Esta disparidad es injusta y también peligrosa. La falta de un salario digno provoca alta renovación de personal, lo que significa menos EMT experimentados en las calles. Los neoyorquinos merecen un sistema donde quienes los cuidan en emergencias no tengan que luchar para sobrevivir.

El 70% del personal de emergencias renunciará en los próximos cinco años. Los líderes de la ciudad hacen promesas que no tienen ninguna intención de cumplirle jamás a nuestra fuerza laboral, mayoritariamente femenina y perteneciente a minorías.

El respeto hacia los EMT del FDNY debe ir más allá de aplausos o promesas falsas del alcalde de la ciudad de Nueva York. Necesitan un salario justo que refleje su preparación, sacrificio y el servicio esencial que prestan. Nueva York no puede darse el lujo de subestimar a quienes nos mantienen con vida.

Ahora es el momento de hacer que el FDNY EMS sea más central para la planificación estratégica y el presupuesto de uno de los mejores departamentos de bomberos del mundo. Las mujeres y hombres dedicados de EMS merecen algo mejor.

Jennifer Aguiluz es una veterana de FDNY EMS y miembro de la mesa directiva del sindicato 2507 de Servicios Médicos de Emergencia (EMS) del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).