Aaron Judge se convierte en el cuarto máximo jonronero de Yankees al superar a Joe DiMaggio

Aaron Judge, sigue haciendo historia con el uniforme de los New York Yankees, después de conectar su jonrón número 362 el viernes por la noche, rompiendo el empate con el miembro del Salón de la Fama, Joe DiMaggio.

Con este cuadrangular Judge se apoderó en solitario del cuarto lugar en la lista histórica de la franquicia.

Un juego después de que Judge conectara dos jonrones para empatar a DiMaggio con el presidente Donald Trump en el Yankee Stadium, para conmemorar el aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el capitán de los Yankees conectó el segundo lanzamiento que vio de Lucas Giolito, de Boston Red Sox, sobre el Monstruo Verde en el jardín central izquierdo del Fenway Park.

Piensa seguir escalando lugares

Judge llegó a 362 jonrones en su juego número 1,130. DiMaggio jugó 1,736 juegos y conectó su último jonrón el 28 de septiembre de 1951, al final de una carrera de 13 años que se vio interrumpida durante tres temporadas debido a su servicio en la Segunda Guerra Mundial.

El jonrón número 47 de Judge en la temporada elevó su mejor promedio de bateo en las Grandes Ligas a .324.

Judge rompió el empate con el receptor miembro del Salón de la Fama, Yogi Berra, en el quinto puesto de la lista histórica de New York el martes por la noche. Babe Ruth conectó 659 de sus 714 jonrones con los Yankees. Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493) son los otros Yankees que superan a Judge.

