Aprende a preparar el Pan con Chicharrón: el desayuno clásico y sencillo típico de Perú

El pan con chicharrón es un desayuno típico del Perú, una verdadera joya de la gastronomía peruana. Es un sándwich delicioso que combina pan, crujiente carne de cerdo y otros ingredientes que lo han hecho famoso. De hecho, está a punto de ganar su primer premio internacional en el Mundial de Desayuno.

Este desayuno está en la gran final del torneo, organizado por Streamers Ibai Llanos, compitiendo en un duelo épico contra la reina Pepiada de Venezuela.

Los orígenes del pan con chicharrón se remontan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aunque la llegada de la carne de cerdo ocurrió durante la época de la colonia, este plato se popularizó en la historia reciente.

Aunque hay varias versiones de este sándwich, el que preparan en Lima se distingue por su combinación de sabores y texturas: el crujiente chicharrón de cerdo se complementa con la dulzura del camote frito, el toque picante de la salsa criolla y una ensalada de cebolla morada y ají.

El pan con chicharrón representó una fuente de energía ideal para las personas trabajadoras y humildes, ya que contenía proteínas, pan y vegetales, proporcionando la energía suficiente para sus actividades diarias.

Cómo preparar un delicioso pan con chicharrón en casa

A continuación, presentamos una la receta sencilla y deliciosa que puedes preparar esta tradicional comida peruana en casa.

Ingredientes

1 kg panceta de cerdo

1 cucharada de sal

1 cucharada de azúcar

2 cucharadas de ajo molido

1 cucharadita de pimienta negra

3 litros de agua

1 cucharadita de pimienta negra entera

1 litro de aceite o manteca de cerdo

3 batatas

4 pan francés

Para la ensalada de ají

2 cebollas moradas

25 gramos de ají

60 mililitros de jugo de limón

1 rama de culantro

sal al gusto

Modo de preparación

1.- En un recipiente coloque panceta y sazone con el ajo molido, sal, azúcar y pimienta negra. Deje marinar por al menos una hora.

2.- Agregue el agua, una cucharadita de pimienta negra en una olla lleve al fuego por 45 minutos, hasta que se reduzca el agua.

3.- A medida que se reduce el agua, el cerdo comienza a saltar su propia grasa, que se utiliza para freírlo y que quede crujiente.

4.- En la misma olla y con la grasa del cerdo se fríen las batatas, peladas y cortadas.

5.- Para la ensalada, corte las cebollas y el ají en julianas. Agregue las cebollas en un recipiente con agua por al menos 2 minutos. Retire las cebollas, escurra y mézclelas en un recipiente mediado junto con el ají, el cilantro, la sal y el jugo de limón.

6.- Coloque una rodaja de pan, luego el camote chicharrón, corone con salsa criolla y ensalada de cebolla y ají, culmine con la otra tapa del pan.

