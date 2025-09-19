Cámara de Representantes federal aprueba plan que evita cierre de gobierno con votos de republicanos y un demócrata

NUEVA YORK – Como se anticipaba, la Cámara de Representantes aprobó el plan de presupuesto de los republicanos para financiar las agencias federales y evitar un cierre de Gobierno hasta el 21 de noviembre, reportaron medios nacionales como CNN y CBS.

La votación fue de 217 a 212, y contó con el voto de un demócrata y la oposición de dos republicanos.

Luego del trámite en la Cámara Baja, la resolución pasa a la consideración del Senado, donde ya se ha anticipado un camino tortuoso.

En la Cámara Alta se requieren 60 votos para aprobar la medida, por lo que los republicanos necesitarán obtener el apoyo de al menos siete demócratas para darle paso a la propuesta.

Al igual que ocurrió en la Cámara de Representantes, a nivel general, los demócratas en el Senado se encuentran firmes en su oposición e insisten en una contrapropuesta que incluye revertir los recortes a Medicaid ya aprobados por la mayoría en julio.

Además, piden extender los créditos fiscales para las primas de “Obamacare” o Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) que expiran en diciembre.

Los republicanos han argumentado que su proyecto de ley para financiar al gobierno hasta el 20 de noviembre es uno “limpio”.

Plantean que no es apropiado agregar provisiones como las que piden los demócratas en un proyecto de ley que se extenderá por siete semanas.

La medida incuye $30 millones de dólares en seguridad para legisladores y $58 millones para proteger a los miembros de los poderes ejecutivo y judicial.

Para líderes demócratas como Hakeem Jeffries la legislación es una “sucia”.

“La legislación republicana de gastos que ellos introdujeron no es limpia. Es un ataque al cuidado de salud de los estadounidenses que continúa y es una pieza de legislación sucia”, declaró el líder de la minoría en la Cámara.

