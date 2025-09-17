Carrera contra reloj: Republicanos presentan plan de financiación para evitar cierre de gobierno

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes publicaron el texto de una medida provisional de 91 páginas para mantener el gobierno financiado hasta el 20 de noviembre y proporcionar recursos adicionales para la seguridad de los legisladores.

Esta es la primera bala de salva de lo que podría ser una batalla prolongada para evitar un cierre en dos semanas.

Los republicanos en la Cámara optaron por seguir adelante sin el respaldo de sus colegas demócratas, lo que se traduce que el presidente Mike Johnson, republicano por Louisiana, tiene muy poco margen de maniobra para las deserciones.

El proyecto de ley necesitará 60 votos en el Senado, lo que significa que necesitarán el apoyo de los demócratas allí, algo que se torna difícil dadas las demandas que los demócratas han diseñado y la fecha límite de 30 de septiembre se acerca sin pausas.

La propuesta de la Cámara mantiene los niveles de gasto actuales y ánade $30 millones de dólares para la seguridad de los miembros.

Esto sumado al incremento de $58 millones de dólares que la Casa Blanca de Trump pidió para la seguridad de los poderes ejecutivo y judicial después del asesinato del activista Charlie Kirk.

La legislación incluye además una solución de mil millones de dólares al presupuesto de DC derivada de un proyecto de ley de financiación previo que tomó la inusual medida de tratar a DC como una agencia federal.

Los demócratas de la Cámara y del Senado han dicho con anterioridad que no apoyaran ningún plan de financiación a corto plazo sin antes haber negociaciones bipartidistas.

Las principales demócratas del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado, Rosa DeLauro por Connecticut y Patty Murray por Washington, señalaron que seguirán trabajando con sus colegas republicanos en proyectos de ley para todo el año “si el presidente Johnson se aleja de esta medida partidista”.

Algunos en el partido visualizan una refriega por el cierre del gobierno como una de las pocas maneras de mostrar resistencia a Trump y satisfacer a su base inquieta.

Asimismo, los líderes demócratas Chuck Schumer (DN.Y.) y Hakeem Jeffries (DN.Y.) han presionado para que se apruebe una medida provisional para ampliar los créditos fiscales mejorados del ACA que se vencen a fin de año.

Por su parte, el presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Tom Cole (republicano por Oklahoma), indicó a la prensa que los líderes de su partido no tienen un “plan B” si su resolución sigue no se aprueba.

“Votarán en contra por lo que no incluye. Esa es una mala razón para votar en contra de cualquier medida”, explicó Cole refiriéndose a sus colegas demócratas.

Tres republicanos de la Cámara de Representantes ya adelantaron que no votaran a favor de la medida provisional, entre ellos, están: Victoria Spartz, republicana por Indiana, Warren Davidson, republicano por Ohio y Thomas Massie, republicano por Kentucky.

Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, también sugirió un “no” en una publicación en X, aunque no llego a comprometerse en un sentido u otro.

We have had zero meetings about voting on a CR.



Zero.



We have zero bill text.



We knew it was coming for a long time, but Johnson continued the charade of passing our own appropriations.



By the way, a CR does not pass any new funding requests for our districts.



It is an… https://t.co/fYzwQrwSNO — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) September 15, 2025

Johnson solo puede darse el lujo de perder a dos de sus integrantes en una votación de acuerdo con las líneas del partido, pero algunos legisladores, como Spartz, son conocidos por ceder en el último momento.

El presidente de la Cámara señaló que tiene planeado hacer una votación el viernes sobre el proyecto de ley provisional.

