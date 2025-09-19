Mijailo Mudryk llegó al Chelsea por 100 millones de dólares y ahora sueña con ir a los Juegos Olímpicos en atletismo

Después de un breve y frustrado paso por el Chelsea, Mijailo Mudryk atraviesa un presente inesperado. Suspendido de manera provisoria desde diciembre de 2024 por un control antidopaje positivo, el atacante ucraniano habría decidido orientar su carrera hacia otro horizonte: el atletismo, con la mira puesta en Los Ángeles 2028.

El veloz extremo había llegado a Londres en enero de 2023, cuando los Blues pagaron 100 millones de dólares al Shakhtar Donetsk, donde había deslumbrado con 10 goles en apenas 18 encuentros. Sin embargo, nunca logró consolidarse en la Premier League y disputó su último partido oficial el 10 de noviembre pasado, según Marca.

Su característica principal siempre fue la explosión física. De hecho, ostenta el récord de mayor velocidad alcanzada en la liga inglesa con 36,67 km/h, una marca que ahora pretende trasladar a las pistas. A sus 24 años, se propuso como desafío competir en atletismo e incluso soñar con una medalla en la cita olímpica.

Llegó al Chelsea desde Shakhtar Donetsk. AP Photo/Petros Giannakouris

No la tiene fácil

Lejos del foco mediático de la Premier, Mudryk se encuentra entrenándose con el equipo nacional de velocidad, bajo la tutela de antiguos atletas olímpicos. En un país con una gran tradición en atletismo, el potencial físico de Mudryk no pasó desapercibido.

El camino hacia los Juegos Olímpicos no será sencillo. Mudryk necesitará cumplir con los requisitos mínimos de la World Athletics y superar los trials ucranianos en 2027.

Mientras tanto, la situación contractual también abre interrogantes. Chelsea aún no resolvió rescindir su vínculo, que se extiende hasta 2031. Entre la incertidumbre deportiva y la chance de reinventarse en otra disciplina, Mudryk busca un futuro lejos de la pelota.

