Juan Soto establece nueva marca personal con su jonrón 42 en triunfo de New York Mets

Los New York Mets vencieron con marcador 12-6 a los Washington Nationals en un partido donde el jardinero dominicano Juan Soto llegó a 42 jonrones en la temporada de Grandes Ligas.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

Soto sacudió su jonrón número 42 de la temporada este viernes y estableció un nuevo récord personal, superando las 41 que consiguió en 2024 con los Yankees.

No. 42 was LAUNCHED! 🔥 pic.twitter.com/6oMRp53m8O — New York Mets (@Mets) September 20, 2025

El batazo, un cuadrangular de 419 pies que coronó un rally de seis carreras de los Mets en la cuarta entrada contra los Nacionales de Washington, llegó en una noche en la que Soto volvió a demostrar que su mudanza a los Mets no frenó su producción, sino que la impulsó a niveles inéditos en su carrera.

Pero, más allá del poder, la temporada de Soto se ha convertido en un compendio de rarezas estadísticas: al cerrar este tramo de la campaña el dominicano suma cifras que lo colocan en una esfera casi única, más de 100 carreras producidas e igual cantidad de anotadas, más de 100 bases por bolas, más de 30 robos, y más de 40 jonrones, convirtiéndose en el primer jugador de este siglo en registrar esas estadísticas.

Juan José Soto Pacheco 🫡 pic.twitter.com/CTEg4jbS2J — New York Mets (@Mets) September 20, 2025

Además, la posibilidad del famoso 40-40 (40 jonrones y 40 robos) aún está viva: Soto se robó ayer su base número 34 de la temporada, por lo que a falta de poco más de una semana de calendario la opción de alcanzar 40 robos sigue siendo real si mantiene el ímpetu en las próximos partidos.

Mets se mantienen en puestos del comodín

Con la victoria, Nueva York se mantiene dos juegos por delante de los Rojos por el tercer y último puesto de Comodín de la Liga Nacional.

Este fue un juego de intercambios de delantera. Washington tenía una ventaja de 4-1 después de dos entradas y media contra el lanzador derecho Brandon Sproat gracias a una defensa descuidada de los Mets. Pero después de lanzar solo cuatro entradas, Sproat recibió un juego sin decisión una vez que Nueva York tomó una ventaja que no cedería.

Los Mets comenzaron a recortar distancias en la tercera entrada. Con el zurdo de los Nacionales, Andrew Álvarez, en el montículo, redujeron la ventaja de Washington a 4-2 cuando Francisco Lindor anotó con un sencillo de Pete Alonso.

En la siguiente entrada, los Mets anotaron seis carreras para tomar una ventaja de 8-4. Francisco Álvarez empató el marcador a 4-4 con un doble de dos carreras. Tres bateadores después, Nueva York tenía corredores en primera y segunda cuando Lindor conectó un sencillo al jardín izquierdo ante el zurdo PJ Poulin. La pelota se le escapó al jardinero izquierdo James Wood para un error, lo que permitió a Francisco Álvarez anotar la carrera de la ventaja.

Soto siguió y conectó un jonrón de tres carreras para poner la ventaja en cuatro carreras, además de establecer un nuevo récord personal en una temporada con su 42do cuadrangular.

El jonrón terminó siendo el ganador del juego después de que el campocorto de los Nacionales, CJ Abrams, conectara un jonrón de dos carreras para poner el juego 8-6 en el siguiente inning.

Seguir leyendo:

MLB: Juan Soto hace historia al llegar a 100 remolcadas en triunfo de New York Mets

Clayton Kershaw anuncia su retiro de MLB tras 18 temporadas con los Dodgers

La carrera por los playoffs de las Grandes Ligas ya tiene a los primeros ocho eliminados