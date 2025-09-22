Trump ridiculiza a las milicias del régimen de Maduro con un video en redes

El presidente Donald Trump se burló este lunes de los ejercicios de las milicias ciudadanas en Venezuela, al compartir en su red Truth Social un video donde ironizó sobre la supuesta capacidad de combate de estas fuerzas impulsadas por el régimen de Nicolás Maduro.

“ULTRASECRETO: Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy seria!”, escribió el presidente estadounidense junto a las imágenes en las que se observa a varias mujeres realizando prácticas de defensa bajo la supervisión de militares venezolanos, usando torpemente armas largas.

🇺🇸🇻🇪‼️ | ÚLTIMA HORA — El Presidente Donald Trump se burla del régimen chavista en Truth Social: “¡Atrapamos a la milicia venezolana en entrenamiento! ¡Una amenaza muy grave!”. pic.twitter.com/PY5FPe093P — UHN Plus (@UHN_Plus) September 22, 2025

El tono sarcástico del mensaje pareció ridiculizar la preparación de estas agrupaciones creadas por el chavismo para respaldar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

El video circuló durante el fin de semana en redes sociales y fue utilizado por el chavismo como parte de su narrativa de “resistencia” frente al despliegue naval estadounidense en aguas del Caribe.

Según el régimen, los entrenamientos responden a la amenaza del “imperio norteamericano”, que en agosto reforzó su presencia militar en la región con el argumento de combatir el narcotráfico y con especial atención al llamado Cartel de los Soles.

Tensión en aumento

Las tensiones entre ambos países se intensificaron luego de que Washington informara sobre el hundimiento de cuatro embarcaciones vinculadas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas, tres de ellas con origen en Venezuela.

Días antes, Trump había advertido que Maduro “pagará un precio incalculable” si no readmite a los presos que, según él, el régimen obligó a trasladarse a Estados Unidos.

Mientras tanto, Maduro ha intentado mostrar unidad interna con la exhibición de estas milicias, presentándolas como la primera línea de defensa nacional. Para Trump, sin embargo, lejos de representar un desafío, se han convertido en motivo de burla pública.

Con información de EFE.

