MLB aprueba uso de “umpires robot” para bolas y strikes en la temporada 2026

El Sistema de Retos ABS para bolas y strikes ha sido confirmado para la temporada del 2026 de MLB, después de una revisión profunda.

Esta tecnología busca garantizar mayor precisión en las decisiones arbitrales, manteniendo la dinámica del juego y ofreciendo a jugadores y aficionados una experiencia más justa.

El Comité de Competencia Conjunto votó la tarde del martes para implementar el Sistema de Retos del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS), impulsado por T-Mobile, en las Grandes Ligas, después de varios años de experimentación en liga menor y su uso en la pretemporada de MLB y en el Juego de Estrellas de este año.

Cómo funciona el sistema de desafíos ABS

El ABS se basa en el uso de la tecnología Hawk-Eye, que rastrea la trayectoria de cada lanzamiento para determinar con exactitud si fue bola o strike.

Cada equipo dispondrá de dos desafíos por partido.

Los desafíos solo se pueden emplear para apelar decisiones de bola o strike.

Si la apelación es correcta, el equipo mantiene sus dos desafíos.

Solo el lanzador, el bateador o el receptor pueden iniciar el desafío.

La solicitud debe hacerse de inmediato tras el lanzamiento, sin intervención del dugout.

El jugador indicará su intención tocándose la gorra o el casco, señal clara para los árbitros.

Rob Manfred: “Los cambios han llegado para quedarse”

“Los cambios de reglas anteriores que han sido adoptados por el Comité de Competencia Conjunto han llegado para quedarse y han creado un impulso para el juego”, expresó el Comisionado de MLB, Rob Manfred, en un comunicado.

“Usamos el mismo proceso con el ABS, que empezó con el escuchar a los aficionados, realizar pruebas exhaustivas a nivel de liga menor y tratar en cada paso de mejorar el juego. A lo largo de este proceso, hemos trabajado en implementar el sistema de una manera que sea aceptable para los jugadores. La fuerte preferencia de los jugadores por el formato de retos en lugar de usar la tecnología para sentenciar cada lanzamiento fue un factor clave para decidirnos por el sistema que anunciamos hoy”, contó.

Considerado un punto intermedio entre los llamados “umpires robot” que podrían sentenciar cada bola y strike y la larga tradición del error humano natural que viene con los árbitros humanos, el Sistema de Retos ABS les da a los equipos la oportunidad de solicitar una revisión rápida de algunas de las sentencias de bola y strike más importantes en un partido determinado.

Aunque MLB ha tenido varias versiones de la revisión de repeticiones en video desde el 2008, ésta será la primera vez en la historia de la temporada regular al más alto nivel del béisbol en la que las sentencias de bolas y strikes del umpire del plato no serán irrefutables.

