Boxeador ghanés Ernest Akushey murió 11 días después de recibir impresionante nocaut

El fallecimiento de Ernest Akushey ha conmocionado al mundo del boxeo en Ghana, donde el púgil, conocido como ‘Bahubali’, perdió la vida a los 27 años apenas 11 días después de su último combate.

La noticia se conoció tras una rápida sucesión de acontecimientos que comenzaron con su derrota ante Jacob Dickson en la Bukom Boxing Arena de Accra el 12 de septiembre, y culminaron con su deceso el 23 de septiembre.

El último combate de Akushey tuvo lugar bajo una intensa lluvia en la capital ghanesa, donde se midió con Dickson en un enfrentamiento que atrajo a numerosos espectadores.

El desarrollo de la pelea mostró a este último dominando desde los primeros asaltos, en los que acorraló constantemente contra las lonas a su rival y logró conectar reiterados golpes. Esto perduró hasta que en el octavo round una serie de derechas culminó en un nocaut técnico. Durante la contienda, Bahubali recibió varios golpes en la cabeza antes de caer a la lona, lo que marcó el desenlace del combate.

Boxer Ernest Akushey, popularly known as 'Baubali', passed on 11 days after this bout. His family confirmed the news on Monday night.🕊️#SportyBreakfast pic.twitter.com/LNg9X9rQkS — SportyFM Ghana (@SportyFM_) September 23, 2025

Hospitalizado después e la pelea

Akushey comenzó a experimentar un malestar severo el lunes 22 de septiembre, diez días después de la pelea. Su estado de salud se deterioró de manera abrupta durante la noche, y falleció en la madrugada del 23 de septiembre.

Este hecho lo convierte en el cuarto boxeador que pierde la vida tras un combate en 2025, un dato que ha generado preocupación en la comunidad boxística.

La carrera de Akushey se había caracterizado por un ascenso meteórico desde su debut profesional en 2019, manteniéndose invicto hasta principios de 2025. Su estilo combativo y su determinación en el ring le valieron el apodo de ‘Bahubali’, inspirado en el legendario guerrero de una popular película india.

Durante su trayectoria, acumuló un récord de 6 victorias y dos derrota, con 5 nocauts, antes de enfrentar una racha adversa en 2025, año en el que sufrió dos derrotas: la primera en mayo ante Jonathan Tetteh y la segunda frente a Dickson.

El impacto de la muerte de Akushey se reflejó en las muestras de pesar y los homenajes que se sucedieron tras conocerse la noticia. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), Mauricio Sulaimán, expresó: “El WBC lamenta esta pérdida irreparable y extiende nuestras más sinceras condolencias a la familia de Ernest y a sus numerosos amigos”.

