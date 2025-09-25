Emma Watson aclara su relación con J.K. Rowling pese a su diferencia de ideas

Durante una reciente entrevista para el pódcast On Purpose With Jay Shetty, la actriz británica Emma Watson aclaró el tema de su relación con J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter. A pesar de las diferencias de pensamiento que las han distanciado en los últimos años, la intérprete de Hermione Granger aseguró que sigue valorando a la escritora y las experiencias compartidas.

Las declaraciones de Watson llegan después de que ella, junto con Daniel Radcliffe y otros compañeros de reparto, criticaran públicamente la postura de Rowling sobre las personas transgénero, lo que generó un distanciamiento con la autora.

“Conservar el amor, el apoyo y las opiniones que tengo, no significa que no pueda valorar a J.K. ni a la persona con la que tuve experiencias muy personales”, señaló Watson en la conversación. “Nunca creeré que una cosa niegue a la otra y que no pueda conservar y apreciar mi experiencia con esa persona. Simplemente no creo que estas cosas vayan de la mano”, agregó.

La actriz, de 35 años, explicó que no comparte la idea de “descartar a la gente o de que son desechables” solo por tener diferencias, y aseguró que mantiene abierta la posibilidad de un reencuentro con Rowling, principalmente porque nunca llegó a dialogar directamente con ella sobre el tema.

“Mi mayor deseo es que, quienes no comparten mi opinión, me quieran y espero poder seguir queriendo a quienes no necesariamente comparten mi opinión. Y creo que esa es una forma muy importante de avanzar en la vida”, reflexionó.

Watson añadió que, en ocasiones, más que lo que se piensa o se dice, lo fundamental es cómo se expresa:

“Supongo que he llegado a la conclusión de que no se trata tanto de lo que decimos o lo que creemos, sino, a menudo, de cómo lo decimos. Eso es muy importante y, a la vez, frustrante, y no es lo que quieres oír cuando estás realmente enfadado y molesto con alguien”.

Para finalizar, Watson, quien lleva unos seis años alejada de la actuación, dijo que no le gustaría profundizar más en la polémica con Rowling para evitar que se siga “utilizando como arma un debate y una conversación realmente tóxicos”.

