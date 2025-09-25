Jóvenes promesas de la ópera española debutan en Nueva York 

La ópera tiende un nuevo puente cultural entre España y Estados Unidos. El próximo domingo 5 de octubre, “Música Viva NY” presentará en el histórico templo All Souls NYC el concierto “Teatro Real: Crescendo”, una velada única que reunirá a cuatro de las voces emergentes más prometedoras de la ópera española.

Los cantantes Lucía Iglesias (soprano), Carmen Larios (soprano), Eduardo Pomares (tenor) y Enrique Torres (barítono), todos parte del prestigioso programa Crescendo del Teatro Real de Madrid, ofrecerán su debut neoyorquino en un recital íntimo de tonadas célebres que recorren a Verdi, Mozart, Puccini, Bizet y otros grandes maestros. La velada contará con el pianista Gonzalo Villarruel como acompañante.

Este concierto marca el inicio de una colaboración inédita entre Música Viva NY y el Teatro Real, la institución de artes escénicas más importante de España. La alianza se consolidará con una gira de Música Viva en marzo de 2026, con conciertos en Toledo, Madrid y Zaragoza.

“El arte vocal siempre ha sido global. Con esta colaboración buscamos abrir puertas y tender puentes entre culturas, ofreciendo nuevas oportunidades tanto a los artistas como al público”, explicó Alejandro Hernández-Valdez, director artístico de Música Viva NY. “Esto es algo que fue de menos a más. Primero soñamos con la posibilidad de ir a España con nuestra organización, y ahora tenemos no sólo la gira, sino también la oportunidad de presentar aquí en Nueva York a estos jóvenes artistas del Teatro Real”.

Alejandro Hernandez-Valdez, el director artístico y conductor de Música Viva NY. Foto: Alejandro Ibarra

Fundada hace casi cinco décadas, Música Viva NY ha sido plataforma de lanzamiento para artistas que más tarde alcanzaron escenarios internacionales, como la soprano Renée Fleming o el barítono Samuel Ramey. Hoy, su misión se expande con un enfoque internacional: apoyar a nuevas generaciones de cantantes que comienzan a forjar su camino en escenarios de talla mundial.

Por su parte, el programa Crescendo del Teatro Real ha formado a más de 100 artistas jóvenes de 15 nacionalidades distintas, brindándoles talleres, clases magistrales y, sobre todo, oportunidades reales de debut profesional.

“Estos cuatro cantantes tienen todo para convertirse en estrellas de la ópera en los próximos años. Son artistas que en un futuro van a ser superestrellas, van a ser reconocidos mundialmente. Tienen un potencial enorme”, añadió Hernández-Valdez.

Más allá de la excelencia vocal, el proyecto busca acercar la ópera a públicos diversos. Hernández-Valdez insiste en que este arte no debe considerarse elitista.

“Es como probar un platillo nuevo: basta con darle una oportunidad para descubrir un mundo fascinante. Queremos que la comunidad latina y quienes nunca han asistido a una ópera se animen a vivir esta experiencia”, comentó el director.

Foto: Teatro Real

En detalle:

Qué: Concierto “Teatro Real: Crescendo”

Dónde: All Souls NYC, 1157 Lexington Avenue, Manhattan

Cuándo: Domingo 5 de octubre, 5:00 p.m. (charla introductoria a las 4:00 p.m.)

Boletos: MusicaViva.org