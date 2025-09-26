3 argentinos entre los 7 futbolistas suspendidos por FIFA tras falsificar documentos para jugar con Malasia

La FIFA comunicó este viernes una durísima sanción de un año sin jugar a siete futbolistas por “falsificación de documentos” en medio del proceso para representar a la selección de Malasia, cuya Federación también recibirá un castigo del ente rector.

Entre los implicados figuran los nombres de los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, actuales jugadores de Vélez, Alavés de España y América de Cali de Colombia.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Federación Malasia de Fútbol (FMF) y a siete jugadores —Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano— por infringir el art. 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos”, manifestó el primer párrafo del comunicado divulgado en la página oficial de la FIFA.

El artículo aludido enfocado en casos de falsificación indica lo siguiente en su primer inciso: “Cualquier persona que, en actividades relacionadas con el fútbol, falsifique un documento, falsifique un documento auténtico o utilice un documento falsificado será sancionada con una multa y una suspensión de al menos seis partidos o por un período específico no inferior a 12 meses”. “Una asociación o un club podrán ser considerados responsables de un acto de falsificación cometido por uno de sus directivos y/o jugadores”, añade el segundo inciso.

Federación Malasia de Fútbol se pronuncia

El informe tiene raíz en la solicitud de una consulta por parte de la Federación Malasia de Fútbol (FMF) al organismo sobre los criterios de convocatoria. “En este proceso, utilizó documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados”, alertaron en la misiva.

Los siete futbolistas acusados representaron a esa selección en la goleada 4-0 sobre Vietnam del 10 de junio pasado en un duelo válido por la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudita 2027.

“Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano”, señaló el mensaje.

Tras realizar los procedimientos habituales, la Comisión Disciplinaria evaluó la documentación pertinente e impuso una serie de sanciones económicas y deportivas, en la que resalta “una sanción de doce meses de inhabilitación” a los siete jugadores mencionados “para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, que se hará efectiva a partir de la fecha de la notificación de la decisión”. También deberán pagar 2.500 francos suizos y la FMF recibió una multa de 350.000 francos suizos.

