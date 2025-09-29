Tyreek Hill, el receptor más veloz de la NFL, sufre escalofriante lesión en la rodilla

El tercer cuarto del juego de Monday Night Football entre los New York Jets y los Miami Dolphins será recordado por una de las lesiones más impactantes de las que tenemos memoria, pues el estelar receptor de los del sur de Florida, Tyreek Hill ha tenido que ser sacado tras una terrible lesión en la rodilla izquierda.

La lesión ocurrió en la primera serie ofensiva del tercer cuarto del duelo correspondiente a la semana 4 de la temporada 2025 de la National Football League (NFL) en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, con el equipo local al frente en el marcador por pizarra de 10-3, cuando quedaban 13:28 minutos por disputarse en ese periodo.

El ovoide estaba colocado ya en la yarda 34 del campo rival, lo tomó el quarterback de los Dolphins, Tua Tagovailoa, quien tuvo buena protección y de inmediato buscó a Hill, quien estaba alineado abierto del lado derecho de la formación escopeta que tenía trillizos de ese lado, el pase fue dirigido dos yardas adelante de la marca del primer y diez, donde el egresado de West Alabama cortó hacia la banda y se lanzó para conseguir la recepción.

Sin embargo, el profundo Malachi Moore los tomó de ambos tobillos y al momento de caer al césped de forma por demás grosera a la vista de cualquier la rótula de zafó de su lugar y la pierna izquierda le quedó colgando al meteórico portado de balón quien se quedó inmóvil en un grito de dolor antes la preocupación de compañeros de equipo y de rivales.

Prayers up to Tyreek Hill, man. A serious injury, it looks AWFUL. pic.twitter.com/Tn0yE9qnhT — Arye Pulli (@AryePulliNFL) September 30, 2025

Tyreek Hill infaltable para los Dolphins

Tyreek Hill, uno de los receptores más rápidos de la NFL, solo se ha perdido un partido en sus cuatro temporadas en Miami, en 2023. Tuvo un comienzo sólido el lunes por la noche con 67 yardas de recepción en seis recepciones.

Si Hill se pierde el resto de la temporada, Jaylen Waddle se convierte en el receptor número uno de los Dolphins, pero el equipo necesitaría a alguien que ocupara el puesto anterior de Waddle. El receptor de segundo año Malik Washington sería el principal candidato, y Miami también fichó a Nick Westbrook-Ikhine esta temporada baja.

Los Dolphins también podrían buscar producción fuera de la posición de receptor en el juego aéreo. El ala cerrada Darren Waller debutó la temporada el lunes y atrapó dos pases de touchdown, y el corredor De’Von Achane lidera a todos los corredores de la NFL en recepciones y yardas recibidas desde el inicio de la temporada pasada.

Hill, de 31 años, acumula 11,363 yardas de recepción desde que llegó a la NFL en 2017, la mayor cantidad en la liga durante ese periodo. También acumula 819 recepciones, la cuarta mayor cantidad en la liga desde 2017, solo superada por Davante Adams (886), Travis Kelce (880) y Stefon Diggs (824).

Las 83 recepciones de touchdown de Hill son la tercera mayor cantidad en la NFL desde 2017. Adams tiene 102 recepciones de touchdown y Mike Evans, 91.

Seguir leyendo:

Propietario de New York Giants, John Mara, anuncia diagnóstico de cáncer

Estrella de Pittsburgh Steelers, Skylar Thompson, fue agredido y robado en Irlanda

Pistolero de Nueva York que atacó sede de la NFL sufría Encefalopatía Traumática Crónica