DACA: el gobierno de Trump volverá a aceptar y procesar solicitudes iniciales

El gobierno de Estados Unidos anunció que volverá a aceptar y procesar solicitudes iniciales para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), en un giro que ocurre mientras la justicia evalúa la legalidad de este beneficio migratorio.

De acuerdo con documentos entregados ante el juez federal Andrew Hanen, en Texas, la administración del presidente Donald Trump informó que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía admitirá nuevos trámites y los permisos de trabajo vinculados.

Sin embargo, aclaró que la aprobación quedará a discreción del Ejecutivo y que solo se concederán autorizaciones laborales a quienes residan fuera de Texas, estado que lidera la demanda contra el programa.

El DACA, creado en 2012 durante el gobierno de Barack Obama, protege de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron siendo menores de edad y les otorga permisos temporales de trabajo.

Más de 700,000 personas han accedido a este amparo desde su instauración. En 2021, la aprobación de nuevas solicitudes se había frenado tras un fallo del propio Hanen que declaró ilegal la iniciativa, aunque las renovaciones se mantuvieron vigentes.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó en enero pasado la sentencia del juez, pero limitó sus efectos a Texas, lo que permitió que los beneficiarios actuales continuaran bajo el programa.

Pese a que Hanen ha dejado claro que su decisión no conlleva deportaciones inmediatas, el endurecimiento de las políticas migratorias bajo Trump ha generado preocupación entre los beneficiarios, pues algunos han sido detenidos en operativos recientes.

