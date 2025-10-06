Nueva York: pronóstico del tiempo para este lunes 6 de octubre

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir este lunes en Nueva York? Para empezar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana se encontrarán entre los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a percibir será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:57 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:30 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 81 grados Fahrenheit (20 y 27 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 90% por la tarde y 5% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima mayoritariamente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y notables lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.