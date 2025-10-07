Hallan a tres hombres asesinados frente a iglesia en Puerto Rico en sexta masacre del año

SAN JUAN – Tres hombres fueron asesinados este martes frente a una iglesia en Carolina, en el norte de Puerto Rico, donde en las últimas 12 horas se han registrado un total de siete muertes violentas.

El sexto asesinato múltiple ocurrido en la isla en lo que va del año tuvo lugar frente a la iglesia Nueva Cosecha, donde la Policía encontró los cuerpos desnudos de tres hombres sobre el pavimento.

Las víctimas presentaban aparentes heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, según el comunicado de la Policía, que está investigando los hechos.

La última masacre en la isla se produjo a principios de agosto pasado, cuando tres hombres fueron asesinados a balazos y tres personas resultaron heridas durante un tiroteo en un complejo de vivienda pública en San Juan.

Además del asesinato múltiple de Carolina, un menor de 16 años murió y uno de 17 resultó herido de gravedad en un tiroteo ocurrido en el estacionamiento de la Iglesia Cristiana Circulo de Oración, en Ponce, en el sur de la isla.

En San Juan, se registraron otros tres asesinatos. Los cuerpos de dos hombres fueron hallados desnudos y golpeados en el barrio de Santurce, mientras que un tercer hombre falleció por las puñaladas recibidas en un centro médico de Barrio Obrero.

Según el último informe semanal de la Policía, publicado el pasado domingo, se habían reportado 337 asesinatos en 2025 en la isla, que cuenta con una población de apenas 3.2 millones de habitantes.