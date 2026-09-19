¿Por qué la guanábana impacta tu cerebro? La explicación neuroquímica

La guanábana es una fruta tropical con comprobadas propiedades antioxidantes y estudiada por su potencial anticancerígeno. Sin embargo, sus compuestos tienen efectos biológicos y, especialmente, efectos neuroquímicos en el cerebro. Una neuróloga explica lo que pasa cuando se consume con frecuencia.

La neuróloga especialista en trastornos del movimiento, Francis Castro, sostiene que la neurología también empieza desde lo que consumimos, tal como lo confirman dos estudios: Parkinsonismo atípico: el caso de la isla de Guadalupe y Consumo de anonáceas: su impacto en la gravedad y el deterioro cognitivo del parkinsonismo.

¿Qué hay detrás de las anonacinas de la guanábana?

Las semillas y las hojas concentran la mayor cantidad de neurotóxicos. Deben evitarse por completo en pacientes con temblores o Parkinson. Crédito: Shutterstock

Castro explica que la guanábana tiene una sustancia que se llama acetogenina, principalmente anonacinas, que “se comportan como un neurotóxico a nivel de la neurona dopaminérgica”.

“Las neuronas dopaminérgicas son las encargadas de producir dopamina y son las que se deterioran en pacientes con enfermedad de Parkinson. Estas neuronas necesitan una alta carga energética para funcionar”, agrega.

El hallazgo en el Caribe y el consumo moderado

La neurología también empieza en el plato: entender los efectos neuroquímicos de los alimentos es clave para cuidar nuestra salud cerebral. Crédito: Shutterstock

Esta afirmación tiene como respaldo científico el estudio Parkinsonismo atípico: el caso de la isla de Guadalupe, publicado por PubMed, según el cual en algunas regiones del Caribe, específicamente en islas como Martinica y Guadalupe, se encontró una alta frecuencia de pacientes con parkinsonismos atípicos y se hizo una asociación importante con el consumo frecuente de las anonáceas.

Advierte que “esto no quiere decir que no se pueda consumir guanábana, solamente que tiene que ser en porciones pequeñas”.

Las partes de la planta que debes evitar por completo

En la moderación está la clave, considerando los efectos biológicos. Castro señala que si un paciente tiene temblor o una enfermedad de Parkinson, “no debe consumir las semillas, las hojas ni los macerados que se preparan con cualquiera de estos dos compuestos, porque tienen un alto contenido de esta anonacina y sí pueden empeorar los síntomas”.

Este es uno de los hallazgos del estudio Consumo de anonáceas: su impacto en la gravedad y el deterioro cognitivo del parkinsonismo.

Disfrutar con consciencia: la neurología entra por el plato

La especialista aclara que la guanábana no debe considerarse una fruta prohibida para toda la población. La recomendación general es consumir la pulpa en porciones pequeñas y evitar la ingesta repetida o concentrada.

“No significa prohibir una fruta, sino entender que algunos productos naturales tienen efectos biológicos y, especialmente, efectos neuroquímicos en nuestro cerebro”, agrega..

Los alimentos también pueden tener efectos biológicos sobre el sistema nervioso. Por ello, las personas con trastornos del movimiento deben informar a su médico sobre el consumo de guanábana y otros productos derivados de anonáceas.

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