Escuelas públicas de NY buscan trabajadores: estas son las nuevas vacantes para aplicar

El sistema de escuelas públicas de Nueva York abrió nuevas oportunidades de trabajo para el ciclo 2026-2027, con puestos en distintos puntos de la ciudad y perfiles que no siempre requieren estudios universitarios.

El portal oficial de empleo de NYC Public Schools incorporó este 18 de septiembre nuevas publicaciones para Family Worker y School Aide, que se suman a una extensa tanda de vacantes difundidas durante los últimos días en El Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.

Entre las más recientes figuran búsquedas para PS/IS 266, puestos de School Aide en el Distrito 31 de Staten Island y nuevas oportunidades en otras escuelas. Un día antes se habían publicado además vacantes para escuelas y distritos de Queens, El Bronx, Manhattan y Brooklyn.

Los interesados pueden consultar y filtrar todas las convocatorias directamente en el portal oficial de empleos de NYC Public Schools.

Qué puestos están buscando las escuelas públicas de Nueva York

Dos de las categorías que concentran mayor cantidad de oportunidades son School Aide, o asistente escolar, y Family Worker, un puesto orientado principalmente al contacto y apoyo de las familias.

Al consultar el portal oficial, NYC Public Schools mostraba cientos de avisos para School Aide y más de un centenar para Family Worker, aunque el número cambia a medida que las escuelas incorporan o cubren posiciones.

Las oportunidades no están concentradas en un solo distrito. Durante los últimos días se publicaron búsquedas de School Aide para escuelas como The Family School, Civic Leadership Academy, East Bronx Academy for the Future, Hillcrest High School, International Community High School, Lehman High School, Lower East Side Prep, Mott Hall Bronx High School y The Forest Park School, entre otras.

También se difundieron oportunidades para Family Worker en diferentes escuelas y distritos, incluidas posiciones en Queens y El Bronx.

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Qué hace un School Aide y cuáles son los requisitos

El puesto de School Aide está pensado para asistir en distintas tareas cotidianas de una escuela. Según una de las convocatorias recientes de NYC Public Schools, las funciones pueden incluir colaborar con los docentes en actividades que no requieren formación pedagógica profesional, supervisar pasillos y comedores, distribuir materiales, realizar trabajos administrativos sencillos y ayudar durante la entrada y salida de los estudiantes.

Uno de los aspectos más interesantes para quienes buscan ingresar al sistema educativo es que no necesariamente se requiere diploma de secundaria ni GED para algunas de estas posiciones.

Entre los criterios considerados aparecen un buen historial de asistencia y puntualidad, capacidad para trabajar con otros integrantes de la escuela y para cumplir las tareas asignadas.

También se valoran la experiencia con estudiantes, la capacidad para permanecer de pie o caminar durante períodos prolongados y, en escuelas con familias que hablan otros idiomas, los candidatos bilingües pueden tener una ventaja.

En uno de los avisos recientes, la jornada mínima indicada es de cuatro horas diarias, cinco días a la semana. El salario se determina de acuerdo con el convenio colectivo aplicable.

Family Worker: otra opción que no exige título universitario

El puesto de Family Worker puede resultar especialmente atractivo para personas con experiencia comunitaria o facilidad para relacionarse con familias. Entre sus funciones están el contacto con padres, visitas domiciliarias, apoyo durante procesos vinculados con educación especial, mantenimiento de registros y colaboración en la organización de reuniones y otras actividades escolares.

También en esta categoría existen búsquedas en las que no se exige diploma de secundaria o GED como requisito mínimo. NYC Public Schools señala entre los criterios la puntualidad, capacidad para trabajar con supervisores y personal escolar, buenas relaciones interpersonales y capacidad para cumplir las tareas asignadas.

Como características preferidas aparecen el diploma de secundaria y conocimientos de programas como Word, Excel y Outlook.

El horario depende de cómo se financie la posición. Algunas vacantes contemplan un mínimo de 27.5 horas semanales, mientras que otras pueden alcanzar las 35 horas por semana. El salario se establece mediante convenio colectivo.

Hay otros empleos con salarios publicados

Las oportunidades no se limitan a School Aide y Family Worker. NYC Public Schools también mantiene convocatorias para Community Assistant, Community Associate y Parent Coordinator, puestos que en algunos casos tienen salarios anuales expresamente publicados.

Por ejemplo, una convocatoria reciente para Community Assistant en I.S. 528 Bea Fuller Rodgers School establece un salario de ingreso de $37,697 al año, mientras que trabajadores con determinada antigüedad pueden cobrar entre $43,353 y $48,901. Se trata de una posición de 35 horas semanales durante 12 meses.

Una oportunidad para Community Associate en Flushing High School ofrece un salario inicial de $44,432, mientras que el rango publicado para determinados empleados con dos años de servicio continuo en la Ciudad va de $51,094 a $73,941.

La misma tarifa inicial de $44,432 aparece en una convocatoria para Parent Coordinator en P.S. 273 de Queens. Para ese puesto se valoran especialmente la experiencia trabajando con familias y comunidades, la familiaridad con las escuelas públicas de Nueva York y el manejo de herramientas de oficina.

Cómo aplicar a los empleos de NYC Public Schools

El procedimiento no es exactamente igual para todas las vacantes. En varios de los avisos de School Aide y Family Worker, NYC Public Schools indica que el candidato debe enviar directamente su currículum a la escuela que ofrece el puesto. Las páginas individuales proporcionan el nombre del responsable y la dirección de correo electrónico correspondiente.

Algunas de estas posiciones permanecen abiertas hasta ser cubiertas. Además, los candidatos seleccionados están sujetos a toma de huellas digitales y revisión de antecedentes.

En otros empleos hay una fecha límite concreta. Por ejemplo, la convocatoria de Parent Coordinator de P.S. 273 acepta postulaciones hasta el 1 de octubre de 2026 y solicita currículum y carta de presentación. Por eso, antes de aplicar conviene abrir el anuncio individual y comprobar tres puntos: la fecha límite, los requisitos específicos y el método de envío de la solicitud.

El buscador oficial de oportunidades laborales de NYC Public Schools permite filtrar las vacantes por tipo de empleo, ubicación y fecha de cierre.

Para quienes buscan trabajo en Nueva York y tienen experiencia con niños, familias, administración o tareas comunitarias, las nuevas convocatorias ofrecen una vía de ingreso a uno de los sistemas educativos públicos más grandes del país, incluso en posiciones para las que no se exige un título universitario.

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