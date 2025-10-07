Los números más fuertes para jugar la lotería en octubre, según Gemini

El mes de octubre ofrece nuevas oportunidades para quienes confían en el azar. De acuerdo con un análisis de Gemini, el asistente de IA de Google, ciertos números han mostrado una frecuencia destacada en los sorteos recientes de Powerball y Mega Millions, por ejemplo, dos de las loterías más populares de Estados Unidos.

Y aunque la suerte siempre tiene la última palabra, Gemini sugiere que observar los patrones históricos puede aumentar las probabilidades de acierto.

Para elaborar esta guía, la IA revisó los resultados de los últimos tres meses, identificando los números que más veces han salido sorteados.

Los números con más fuerza para octubre

Según Gemini, los números 7, 11, 23, 36, 44 y 61 encabezan la lista de los más frecuentes en Powerball, mientras que el Powerball rojo más favorecido ha sido el 12, seguido por el 18.

En el caso de Mega Millions, los números que han mostrado mayor aparición durante el verano y principios de otoño son el 9, 19, 25, 42, 57 y el Megaball 14.

Gemini destaca que estos patrones no garantizan el éxito, pero pueden servir como una referencia útil para quienes buscan una estrategia más estructurada al elegir sus combinaciones.

4 consejos de Gemini para elegir mejor tus números

Además de los patrones estadísticos, Gemini ofrece algunas recomendaciones para aumentar tus posibilidades:

Combina números altos y bajos. Evitar concentrarse en una sola franja del boleto suele equilibrar las probabilidades.

Evitar concentrarse en una sola franja del boleto suele equilibrar las probabilidades. No repitas combinaciones pasadas. Aunque ciertos números se repiten, las combinaciones exactas rara vez lo hacen.

Aunque ciertos números se repiten, las combinaciones exactas rara vez lo hacen. Apuesta a la constancia. Mantener la misma secuencia durante varias semanas puede ser más efectivo que cambiar constantemente.

Mantener la misma secuencia durante varias semanas puede ser más efectivo que cambiar constantemente. Usa tus fechas significativas con moderación. Incluir cumpleaños o aniversarios puede ser útil, pero limitarte a números del 1 al 31 reduce el rango de opciones.

Por último, Gemini señala que octubre suele ser un mes asociado con la fortuna y los nuevos comienzos financieros, sobre todo en fechas como el 10 o el 13 de octubre, consideradas “vibraciones de cambio” en la numerología.