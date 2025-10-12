Nueva York: el tiempo para hoy domingo 12 de octubre

¿Qué ropa deberías ponerte para salir a las calles de Nueva York este domingo? Antes que nada, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme estarán entre los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima y los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 55ºF (13ºC) de máxima y 55ºF (13ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 91% durante el día y del 96% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 26% en el transcurso del día y del 26% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 16.16 mph durante la primera mitad del día y los 21.75 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:04 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:21 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos cielos cubiertos con lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 55 y los 59 grados Fahrenheit (13 y 15ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 96% por la mañana, 91% por la tarde y 96% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.