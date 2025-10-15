Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del miércoles 15 de octubre de 2025

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy miércoles 15 de octubre. En total, el pozo de los premios en efectivo es de $6,400,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del miércoles 15 de octubre

Los números ganadores son: 03 06 13 15 17 26 32 33 36 37 38 44 45 47 62 67 69 70 77 78

Números ganadores de Numbers del miércoles 15 de octubre

Combinación mediodía: 02 05 09

Combinación noche: 02 04 01

Números ganadores de Win 4 del miércoles 15 de octubre

Combinación mediodía: 06 05 00 00

Combinación noche: 06 04 08 06

Números ganadores de Take 5 del miércoles 15 de octubre

Combinación mediodía: 15 19 20 26 27

Combinación noche: 14 15 19 27 35

Números ganadores de Cash4Life del miércoles 15 de octubre

Los números ganadores son: 02 24 27 36 51

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es importante evitar ciertos errores que reducen las posibilidades de ganar.

Uno de los errores más frecuentes es elegir números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos más se rechazan y pueden ser ganadores.

Otro error común es no comprobar los resultados de la lotería. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. También, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Por último, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay estrategias y toma de decisiones que, usadas de manera táctica, pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se realizan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se celebran todos los días para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información sobre los sorteos de cada juego se puede encontrar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

