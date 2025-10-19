Clima de hoy en Nueva York para este domingo 19 de octubre

¿Qué ropa deberías usar para salir este domingo en Nueva York? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que oscilarán entre los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima y los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Sabemos que ésta puede ser tu próxima pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la probabilidad de precipitaciones es del 3% durante el día y del 99% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 13% en el transcurso del día y del 26% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 14.91 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 07:11 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:10 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York el cielo estará cubierto con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 64 grados Fahrenheit (11 y 18ºC).

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y notables lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.