El hombre que mató a su exesposa por la custodia de sus hijas recibió cadena perpetua en Nevada

Un hombre que perdió la custodia de sus hijas con su exesposa, y después le disparó frente a las niñas en 2023, recibió por parte de un juez en Nevada la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La jueza del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, Michelle Leavitt, condenó a Roidan Durruthy Mendoza, de 40 años, después de que se declarara culpable en agosto pasado del cargo de asesinato con uso de un arma letal.

Según el informe de 8 News Now, Mendoza también fue sentenciado a dos penas consecutivas de 8 a 20 años de prisión por las mejoras en la posesión de armas letales.

Tenía que pagar la manutención de las niñas

El fiscal de distrito adjunto del condado de Clark, Corey Hallquist, dijo durante la sentencia que Mendoza quería “ser reivindicado” después de una audiencia en el tribunal de familia que le otorgó a su exesposa la casa familiar y la custodia principal de sus hijas.

El accidente ocurrió el 17 agosto de 2023, cuando un juez de lo familiar le ordenara a Roidan Durruthy Mendoza pagar la manutención infantil. El hombre primero fue a su casa y cortó la tubería de gas de la cocina. Luego fue al apartamento de su suegra y disparó once veces contra la puerta.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas respondió a la llamada de emergencia en el apartamento cerca de Flamingo y Jones. Cuando los oficiales llegaron al domicilio encontraron a cuatro personas heridas, tres de ellas habían recibido disparos.

La madre habló al 911 porque temía por su vida

En la recamara descubrieron con dos tiros a Marillorky Tamayo Cruz, quien era madre de su hija de 2 años. Su hijastra de 14 años, la abuela y el novio de la tía de las niñas también resultaron heridos.

La adolescente de 14 años tomó un cuchillo y apuñaló a su padrastro para que se detuviera, pero fue herida.

La fiscalía reprodujo en el tribunal la llamada al 911 que hizo Tamayo Cruz desde el dormitorio, mientras Mendoza irrumpía con el arma desenfundada. Se oyeron dos disparos de fondo. Los fiscales confirmaron que Mendoza le disparó a Cruz Tamayo en el hombro y en la frente a quemarropa.

