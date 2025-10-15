Arrestan a anciana de 82 años por matar a su esposo en un centro de rehabilitación en Carolina del Sur

Una tragedia interrumpió la tranquilidad de Hilton Head Island, en Carolina del Sur. Aunque el suceso ocurrió hace un mes, recién ahora se conocen los detalles: una anciana de 82 años fue arrestada tras matar de un disparo a su esposo dentro de un centro de rehabilitación.

El caso ha conmocionado a la comunidad local por su carácter inesperado y por la aparente premeditación detrás del acto.

La protagonista del hecho es Harriet Kay Recker, arrestada en Hilton Head Island el pasado 12 de septiembre luego de presuntamente disparar contra su esposo, Dennis Recker, de 81 años, dentro del Preston Health Center, una instalación especializada en rehabilitación y atención para pacientes con problemas de memoria o demencia. Dennis había sido ingresado apenas un día antes por motivos de salud.

Las autoridades sostienen que se trató de un asesinato premeditado, respaldado por pruebas documentales, cartas y testimonios recabados durante la investigación. Según informa The New York Post, Harriet permanece detenida sin derecho a fianza, enfrentando cargos de asesinato y posesión de un arma durante la comisión de un delito violento.

El día del suceso

De acuerdo con los reportes, la mañana del 12 de septiembre transcurría de forma aparentemente normal. Un vecino, que había trasladado a Harriet al centro médico, acompañó a la pareja hasta la habitación donde se encontraba Dennis. Minutos después, este vecino salió brevemente del cuarto con la intención de buscar una silla adicional para sentarse junto a ellos.

Sin embargo, mientras estaba fuera, un fuerte ruido, que describió como un disparo, lo hizo regresar de inmediato. Al entrar, encontró una escena devastadora: Harriet sostenía un revólver en la mano y su esposo yacía en el suelo con una herida de bala en el pecho.

El personal médico del centro actuó rápidamente, pero Recker falleció en el lugar. Un testigo citado por WTOC afirmó que, antes de morir, Dennis alcanzó a decir: “Ella me disparó”. Esa frase, junto con el testimonio del vecino y las pruebas encontradas, permitió a los investigadores reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Pruebas de premeditación

La investigación posterior reveló elementos que, según la policía, evidencian una acción planeada. Los agentes hallaron una nota manuscrita en el bolso de Harriet, idéntica a otra localizada en su domicilio junto a documentos financieros.

En una audiencia judicial, se leyó un fragmento de una de las cartas, donde Harriet escribió: “Para todos ustedes, esto ha sido demasiado para mí. Ojalá pudiera hacerlo con la maravillosa familia que tenemos y con tantos buenos amigos. No podemos vivir sin alguien, y ese alguien no puede ser yo, ya que no soy lo suficientemente fuerte ni inteligente para hacer todo esto”.

Estas notas, combinadas con entrevistas a familiares y el análisis de movimientos financieros recientes, llevaron a las autoridades a considerar el crimen como premeditado. Según reportó The New York Post, los investigadores creen que Harriet había tomado la decisión con antelación, posiblemente motivada por el deterioro de la salud de su esposo y la carga emocional asociada.

El proceso judicial

Tras su arresto, la anciana fue trasladada a la cárcel del condado de Beaufort. En la audiencia inicial, el juez determinó que existían suficientes elementos de causa probable para mantener los cargos y remitió el expediente a un gran jurado.

Actualmente, la acusada permanece bajo custodia sin posibilidad de fianza, mientras se desarrolla el proceso judicial. No se ha fijado aún una fecha para el juicio, aunque la fiscalía del condado adelantó que presentará pruebas adicionales en las próximas semanas.

La noticia ha sacudido a los residentes de Hilton Head Island, una zona turística conocida por su tranquilidad y alto nivel de vida. Vecinos y conocidos de los Recker manifestaron su asombro ante lo ocurrido, describiendo a Harriet como una persona amable y devota.

Ted Dwemoh, residente del condado de Beaufort y proveedor de servicios en la vivienda de la pareja, la describió como “una mujer cariñosa, siempre sonriente y la persona más agradable de Sun City”. Comentó además que “nadie podría haber imaginado que fuera capaz de algo así”.

Familiares cercanos también expresaron sorpresa y tristeza, afirmando que la pareja, casada durante más de 5 décadas, parecía mantener una relación estable. Ninguno de los allegados consultados dijo haber visto a Harriet portar un arma o mostrar comportamientos violentos.

Un caso que plantea interrogantes

El crimen ha abierto un debate en la comunidad sobre la salud mental en adultos mayores, la carga emocional del cuidado prolongado de un ser querido enfermo y el acceso a armas de fuego. Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente los motivos del ataque, expertos consultados por medios locales sugieren que podrían haber existido factores de desesperación emocional o depresión situacional.

Por ahora, el condado de Beaufort continúa recabando pruebas y testimonios adicionales. El caso sigue abierto y se espera que el gran jurado decida en las próximas semanas si formaliza los cargos de asesinato en primer grado contra Harriet Kay Recker.

Mientras tanto, la comunidad de Hilton Head Island intenta procesar lo sucedido. En palabras de un residente local: “Nadie puede entender cómo algo tan terrible pudo pasar en un lugar tan pacífico. Es una tragedia que nos deja muchas preguntas y pocas respuestas”.

