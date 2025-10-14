Donna Adelson de Florida fue sentenciada a cadena perpetua por la muerte de su exyerno

El juicio contra la matriarca de una familia millonaria del sur de Florida, inició en agosto de este año y luego de dos meses, un juez dictó sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, por ser la mente maestra del asesinato de su exyerno en 2014.

Donna Adelson, de 75 años, fue declarada culpable el mes pasado por el cargo de asesinato en primer grado, conspiración para cometerlo e instigación para el hecho. Además de la cadena perpetua, también recibió 30 años adicionales por otros dos cargos.

Asesinado a tiros en 2014

Daniel Markel, exmarido de su hija y padre de dos niños, era un destacado profesor de derecho de la Universidad Estatal de Florida, antes de fallecer se encontraba en problemas legales con su esposa por la custodia de sus hijos, hasta que fue asesinado a tiros en 2014 en su casa de Tallahassee cuando regresaba del gimnasio.

La matriarca de la familia, juro que era no culpable y en constantes ocasiones, y calificó el juicio como un error, recordó la agencia The Associated Press. El juez de circuito, Stephen Everett interrumpió a Donna Adelson varias veces, advirtiéndole que las declaraciones que estaba dando solo mostraban una “total falta de remordimiento” por el crimen.

“Matriarca calculadora y controladora”

Los fiscales indicaron que Donna Adelson era “la matriarca calculadora y controladora de una familia adinerada del sur de Florida, con los medios y el motivo para orquestar el asesinato del exyerno al que ella odiaba”.

El caso de la familia Adelson llamó la atención en Florida, luego de que los medios de comunicación comenzaron a destapar obscuros secretos de los miembros de la familia.

Una historia de amor que terminó siendo de terror

La hija de Donna, Wendi conoció a Daniel Markel en una aplicación de citas. Se casaron en el 2006, y luego de casi 7 años y dos hijos iniciaron con los trámites de divorcio. Donna quería que su hija y nietos se fueron a vivir cerca de ella, pero Markel no lo permitía, mientras se enfrentaban en un juicio por la custodia de los niños.

El 18 de julio de 2014, Dan Markel que tenía 41 años, dejó a sus hijos en la guardería y fue directo al gimnasio al terminar volvió a su casa. Cuando estaba entrando al garaje de su casa en la calle Trescott Drive en Betton Hills, Tallahassee, un hombre se acercó y le disparó a través de la ventanilla.

Dos balas se incrustaron en la cabeza de Dan. Según la investigación, dos hombres lo estaban siguiendo desde el gimnasio. La víctima quedó envuelta en sangre en el asiento, con el cinturón puesto y el motor del auto encendido.

El hermano recibió cadena perpetua

Tres personas fueron identificadas como los presuntos sospechosos de la muerte de Markel; Katherine Magbanua, quien según la prensa local era pareja de Charles, hermano de Wendi. Luis Rivera, exlíder de la pandilla latina Latin Kings, y Sigfredo García eran los otros dos.

Rivera llegó a un trato con las autoridades para colaborar y contó que habían sido contrtados, él recibió 19 años de cárcel. Además, de ellos tres Charles Adelson también fue arrestado por se cómplice del asesinato y recibió cadena perpetua.

Wendi y su padre, Harvey Adelson, no fueron acusados ​​por el complot del homicidio a sueldo, de Markel.

El último eslabón fue Donna Abelson, quien según los fiscales fue la mente intelectual que orquestó la muerte de su exyerno. El plan de la mujer costó $100,000 dólares declararon los fiscales.

El 13 de noviembre de 2023, Donna Adelson fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Miami al intentar abordar un avión que iba a Vietnam. Se encuentra en la Cárcel del Condado de Wakulla.

Sigue leyendo: