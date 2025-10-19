Tu Wi-Fi y tu microondas usan la misma radiación: ¿Deberías dejar de usarlos?

Calentar la comida en el microondas no da cáncer ni deja radiación en los alimentos. Esto se debe a que el microondas usa radiación no ionizante, la misma que el WiFi o la radio, por lo que no tiene energía suficiente para dañar tu ADN ni cambiar la estructura de los alimentos.

La ingeniera en alimentos y divulgadora científica mexicana, Marian Zapién, explica que el microondas “lo que realmente hace es provocar la vibración de las moléculas del agua dentro de los alimentos. Esta fricción genera calor y por eso calienta rápidamente los alimentos”.

Por esta razón, sostiene que no cambia la estructura de los alimentos, “solo los calienta igual que la estufa o cualquier horno convencional. Y no, las microondas no salen del horno”.

Zapién comparte contenido en sus redes sociales, en su cuenta @ingdetusalimentos, sobre temas de seguridad alimentaria y conservación de alimentos, en donde detalla que el interior del microondas está hecho de metal que refleja las ondas haciendo que reboten y se distribuyan dentro del horno.

Adicionalmente, la puerta tiene una malla metálica que las mantiene dentro siempre y cuando el horno esté en buenas condiciones, agrega.

La experta ratifica que “las microondas no se quedan en la comida, no causan cáncer y no afectan tus alimentos, así que no te preocupes”.

¿Cuáles son las ventajas del calentamiento por microondas en la comida?

El microondas es una herramienta que facilita el calentamiento rápido, altas temperaturas, tiempos de cocción cortos, energía limpia y bajos costos operativos, por lo que es importante conocer cómo funciona y qué dice la ciencia.

Según una revisión publicada en Research Gate, titulado “Tecnología de procesamiento por microondas para la seguridad y calidad de los alimentos: una revisión” indica que el método de calentamiento por microondas no es solo rápido; es una herramienta clave para la eficiencia y la salud en la cocina.

Hay varias ventajas de usar el microondas a los métodos convencionales con beneficios notables, que se detallan a continuación:

Ahorro de tiempo y energía: El microondas calienta rápidamente, lo que se traduce en un menor consumo energético.

El microondas calienta rápidamente, lo que se traduce en un menor consumo energético. Uniformidad: Este aparato permite un calentamiento homogéneo y ayuda a producir texturas distintivas (Mukwevho y Emmambux, 2022).

Este aparato permite un calentamiento homogéneo y ayuda a producir texturas distintivas (Mukwevho y Emmambux, 2022). Reducción de acrilamida: Con el uso del microondas se ha comprobado que es especialmente eficaz en la producción de papas fritas más saludables. Al reducir el tiempo y la temperatura de calentamiento, el microondas disminuye significativamente el contenido de acrilamida (un compuesto potencialmente nocivo que se forma al freír).

Los métodos de cocción y calentamiento de alimentos, son revisados por los expertos en momentos en que la alimentación saludable gana terreno en personas que cuidan el proceso de comer desde la elección de los alimentos, cómo se preparan y la forma como se consumen. Con esta información se amplía el espectro para la toda de decisiones de las personas.

